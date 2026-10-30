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LiteraturShida Bazyar gewinnt auch den Bayerischen Buchpreis

Lesezeit: 4 Min.

Einen Porzellanlöwen fürs heimische Regal  und 10 000 Euro Preisgeld wird Buchpreis-Gewinnerin Shida Bazyar mit nach Hause nehmen.
Einen Porzellanlöwen fürs heimische Regal  und 10 000 Euro Preisgeld wird Buchpreis-Gewinnerin Shida Bazyar mit nach Hause nehmen.
Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Die Preise in Belletristik und Sachbuch gehen an Shida Bazyar und Susanne Heim – zwei Autorinnen, die sich an einem politisch aufgeladenen Abend in München anders positionieren als Ehrenpreisträger Stefan Aust.

Von Antje Weber

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Wie verändere ich die Welt? Das ist eines der großen Themen an diesem Abend. Weil eines der nominierten Bücher genau davon handelt, und alle anderen im Grunde auch. Weil Äußerungen fallen, die die Atmosphäre im Saal verschlechtern oder verbessern – und Schlaglichter auf die politischen Verwerfungen in diesem Land werfen. In den zwei Stunden am Donnerstagabend in der Allerheiligen Hofkirche gerät jedenfalls einiges in Bewegung.

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Mit einem Klassenfoto aus dem Jahr 1937 machen sich zwei Historikerinnen und ihre Studierenden auf die Suche nach 48 Kindern der Jüdischen Volksschule in München. Davon erzählt nun ein beeindruckendes Buch.

SZ PlusVon Jutta Czeguhn

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