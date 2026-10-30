Die Preise in Belletristik und Sachbuch gehen an Shida Bazyar und Susanne Heim – zwei Autorinnen, die sich an einem politisch aufgeladenen Abend in München anders positionieren als Ehrenpreisträger Stefan Aust.

Wie verändere ich die Welt? Das ist eines der großen Themen an diesem Abend. Weil eines der nominierten Bücher genau davon handelt, und alle anderen im Grunde auch. Weil Äußerungen fallen, die die Atmosphäre im Saal verschlechtern oder verbessern – und Schlaglichter auf die politischen Verwerfungen in diesem Land werfen. In den zwei Stunden am Donnerstagabend in der Allerheiligen Hofkirche gerät jedenfalls einiges in Bewegung.