3. September 2018, 18:55 Uhr Bayerischer "Aktionsplan" Wehe dem Wolf, der in eine Stimmenjagd gerät

Dass eine Bejagung erwogen wird, erzürnt einige SZ-Leser. Sie halten das für überzogen und für einen Verstoß gegen Artenschutzabkommen

"Analyse bestätigt: Wolf reißt fünf Kälber" (17. August) und "Streit um wolfsfreie Zonen" (27. August):

Übertriebener Unfug

Den Wolf scheint doch nach wie vor ein mythisches Weben oder Raunen zu begleiten, denn unsere Beschäftigung mit seinen schädlichen Nebenwirkungen steht offenbar in krassem Gegensatz zu den Gefahren, die von den paar Hanseln ausgehen können, die durchs bayerische Gehölz streifen. Und ferner riecht es immer eklatant nach "Schilda", wenn sich Behörden der Problemlösung widmen: Was läge näher - statt Schilda mit 122 000 Kilometern wolfssicheren Zauns zu umgürten - als dem Eigner eines gerissenen Schafs 200 Euro in die Hand zu drücken und zu sagen: "Da, Bauer, kauf' dir a Nei's!"? Aber Behörden müssen offenbar immer mit der Pfette quer im Maul durchs Tor stürmen. Reinhart Groebe, Erlangen

Wer denkt an Kinder, Wanderer?

Sind beim "Bayerischen Aktionsplan Wolf" auch vorbeugende Maßnahmen wie Schutzzäune für Kinder und Wanderer vorgesehen? Wie können sie geschützt werden, wenn sie von einem Dorf zum anderen gehen? Ist der Wolf denn vom Aussterben bedroht - oder gibt es noch genügend Wölfe in Sibirien, Alaska und Kanada? Reiner Wiesner, Wallgau

Gegen Artenschutzabkommen

Wölfe sind sowohl durch das Washingtoner Artenschutzabkommen sowie die Berner Konvention ganzjährig vor Verfolgung geschützt. Für Deutschland sind beide Abkommen ratifiziert und völkerrechtlich verbindlich. Ministerpräsident Markus Söder vergaloppiert sich nach der rechtswidrig durchgepeitschten Änderung des Alpenplans (Skischaukel Riedberger Horn) nun mit seinem "bayerischen Aktionsplan Wolf". Die CSU bedient alte Klischees und versucht sich als Beschützerin der Bayern vor dem "großen, grauen Wolf" zu verkaufen: "Um die Gefahr für die Bevölkerung, aber auch für Tiere auf ein Minimum zu reduzieren, soll durch den bayerischen Aktionsplan Wolf die Größe der Wolfspopulation auf das artenschutzrechtlich Erforderliche begrenzt werden." Verhaltensauffällige Wölfe dürfen zukünftig abgeschossen werden. Was? In Bayern dürfen geschützte Tiere geschossen werden?

Wer entscheidet denn objektiv, was "ein Problemwolf" ist und nicht nur ein lästiger Konkurrent? Ist ein Wolf, der Schafe aus einer Herde reißt, schon verhaltensauffällig? Kein Wolf hat in Deutschland seit seiner Rückkehr jemals einen Menschen verletzt, geschweige getötet. Aber jährlich werden circa 40 000 Menschen in Deutschland von Hunden angegriffen und erleiden Bissverletzungen, davon circa drei mit tödlichem Ausgang. Dagegen wird aber kein Aktionsplan entwickelt.

Wie werden denn die artenschutzrechtlichen Erfordernisse einer geschützten Population definiert? Und wer kann das überhaupt? Wie will man denn die Ausweitung der Wolfspopulation "auf das Erforderliche" begrenzen, wenn nicht durch direkte Verfolgung, Jagd? Also doch Abschuss auch von normalen Wölfen?

Die bayerischen Viehhalter müssen lernen, sich den neuen biotischen Faktoren der Natur anzupassen. Innovative Lösungen zum Wolfsmanagement ohne Abschuss ist eine moderne, vortreffliche Staatsaufgabe. Der geschützte Wolf ist wichtig für unseren Naturhaushalt. Das weiß der Herr Söder auch. Das heißt, mit der Option zur Jagd auf den Wolf geht es vor der Landtagswahl im Kern darum, den Wolf in Bayern auszubremsen und CSU-Wahlklientel zu bedienen: wie die Jägerschaft, die ihre Beute (Rehe) nicht mit einer Konkurrenz teilen wollen; wie Schäfer, Viehbauern, die sich die Investitionen in Schutzmaßnahmen sparen wollen und Angst vor Viehverlusten haben; wie die bayrischen Bürger, die durch Wald und Flur gehen, wie das Rotkäppchen...

Übrigens, wenn der Wolf sich in manchen Gegenden etabliert, wird sich die Staatsregierung dort die 20 Euro Abschussprämien für Wildschweine sparen! Dr. Hans von Besser, Würzburg

Naturverachtend

Bislang wurde bei drei toten Kälbern im Oberallgäu Wolfs-DNA nachgewiesen. Gefordert wird von Politikern, Weidetierhaltern und Jägern, den verantwortlichen Wolf abzuschießen. Das widerspricht geltenden Gesetzen. Im "Bayerischen Aktionsplan Wolf" habe die Sicherheit des Menschen oberste Priorität. Dann muss meiner Meinung nach eher der Kraftfahrzeugverkehr verboten werden, da hierdurch doch wohl erheblich mehr Menschen getötet werden als durch Wölfe. Wölfe sind Großräuber, die überwiegend Fleisch fressen. Und: Weil sie leichte Beute sind, werden natürlich auch Weidetiere wie Schafe, Ziegen und Kälber gerne erbeutet. Ich nehme aber an, dass deutlich mehr Weidetiere durch Unfälle als durch Wölfe zu Schaden kommen. Erneut wird in einer hysterischen Überreaktion inkompetenter Interessenvertreter (Bauern und Jäger sind keine wirklichen Naturfreunde, Politiker eher Naturvernichter) ein Wolf zum Problem erklärt und soll (wie weiland der Problembär Bruno) getötet werden. Dass die riesigen Viehweiden nicht durch Elektrozäune geschützt werden können ist völlig klar. Aber: Es gibt bekanntlich Herdenschutzhunde. Und: Finanziell entsteht den Viehhaltern kein Schaden. Zusammenfassung: Dummer, naturverachtender Aktionismus! Dr. Friedrich Höglmeier, Neuburg