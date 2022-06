Von Barbara Hordych, München

Bereits die Kutsche ist eine Schau: Ein schön polierter Zweisitzer, auf dessen Front zwei große Autoscheinwerfer prangen. Es ist ein "Mobil", das den Brotkutscher Kosmo, genannt Krächz, und den Landarzt Garin ins abgelegene Dorf Dolgoje bringen soll. Dort wütet eine Epidemie, die "schwarze Pest", die die infizierten Bewohner in werwolfartige Zombies verwandelt. Gezogen und geschoben wird dieses Gefährt von 50 "Pferdis", Zwergpferden, die auf der Bühne des Akademietheaters von neun Darstellern mit futuristisch geformten Pferdeköpfen stampfend und schnaubend verkörpert werden.

Und schon ist man mittendrin in der märchenhaft-dystopischen Welt von Vladimir Sorokins Roman "Der Schneesturm", dessen Bühnenversion Marcel Kohler mit neun Schauspiel-Studierenden der Hochschule für Musik und Theater inszeniert. Die sind mal ungestüme Vierbeiner, mal werwolfartige Zombies im Schnee, aber auch und vor allem abwechselnd die beiden Hauptfiguren, der Herr und sein Knecht. Umtost von Flocken stemmen sie sich gegen den Schneesturm, suchen und verlieren sie die Straße, angetrieben von des Doktors Wunsch, mit seinen Vakzinen die gefährdeten Menschen zu impfen.

Einen schleichenden Prozess diagnostizierte auch der erklärte Putin-Gegner Sorokin im April in einem Gastbeitrag in der SZ: "In den langen Jahren, seit Putin an der Macht ist, versackte Russland heillos in seiner eigenen Vergangenheit. In ihr ist es gewissermaßen in ein neues Mittelalter eingetreten: Im Kreml sitzt ein despotischer Zar auf dem Thron, umgeben von neuen Feudalherren, den Oligarchen in ihren Mercedes, bewacht von den neuen, mit iPhones ausgestatteten Opritschniki." Das im Programmheft abgedruckte Zitat umreißt den Kosmos von Roman und Stück gleichermaßen: mit Figuren wie dem Landarzt und dem Kutscher, Müllersleuten und Stationsbetreibern speist er sich aus der russischen Erzähltradition des 19. Jahrhunderts, von Autoren wie Puschkin und Tolstoj; gleichzeitig begegnet man Zwergen, Riesen und "Dopaminierern", Produzenten von synthetischen Wunderdrogen. Einsprengsel einer märchenhaften Vergangenheit und nahen Zukunft, in der man Nachrichten per Hologramm "im Radio sieht".

Aber eigentlich ist die Gegenwart gemeint, weshalb Kohler wohl im Finale Parallelen zur SS-20, der Mittelstreckenrakete aus den Zeiten der Sowjetunion, bemüht. Dabei bräuchte es diese Art der Gegenwartsbezüge gar nicht, auch der Autor war in seinem 2010 erschienenen Roman klug genug, darauf zu verzichten. Solche Aktualitäten zerfasern nur den Eindruck des szenisch einfallsreich choreografierten, expressiv dargebotenen Vexierspiels.