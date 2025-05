Der Donner grollt in einer Holzkiste. Lang und schmal wie ein Sarg kippt diese auf einem Gestell mal auf die eine, mal auf die andere Seite. Darin poltern dem Geräusch nach mindestens Felsbrocken. Es ist ein herrliches Maschinchen, das da im Akademietheater auf der Bühne steht, eines, das man selbst gerne in Gang setzen würde, einmal eine Seite anheben und ein Gewitter verursachen. Ebenso hübsch sind daneben die trommelrunden Wind- und Regenmaschinen. Hier macht der Mensch sein Bühnenwetterchen. Es ist eines, das er kontrollieren kann.

Blickt man allein auf dieses Bild, sieht man schon den Kern von Jakob Altmayers Inszenierung „Versuche einer Witterungslehre“, inspiriert von Johann Wolfgang von Goethes gleichnamigem Aufsatz: das Wetter, seine Schönheit, seine Unkontrollierbarkeit und letztlich seine nahezu absurde Vermessung, mit der sich auch nichts in den Griff bekommen lässt. Altmayer, Regiestudent an der Bayerischen Theaterakademie August Everding, hat einen schwebenden, zarten Abend über eines der größten Probleme unserer Zeit gebaut, über das Klima und die Klimakrise. Seine Inszenierung ist ein eindrucksvoller Auftakt zum „Uwe“-Festival an der Theaterakademie, das noch bis diesen Samstag, 31. Mai, zu erleben ist.

Alle zwei Jahre organisieren die Studierenden der Akademie dieses Festival. Warum es „Uwe“ heißt, darüber wird gerne spekuliert, das Geheimnis – falls das überhaupt noch jemand weiß – aber nicht preisgegeben. Das junge Kuratoren-Team sichtet andere studentische Projekte und lädt sie an die Akademie ein. Bei der diesjährigen sechsten Ausgabe sind acht Produktionen aus sechs Ländern zu sehen. Dazu gibt es Workshops, Austausch, Konzert, auch eine Drag-Show und Party.

Dass es sich lohnt, das „Uwe“-Festival zu besuchen, hat der Auftakt am Donnerstagabend allemal gezeigt. Das Thema ist relevant, die Besetzung mit Nele Christoph und Julian Gutmann – den das Publikum des Münchner Volkstheaters als Ensemblemitglied kennt – ist eine Freude, und die Ideen und Bilder dürften sich nicht wie ein Gewitter rasch verflüchtigen.

Leonhard Schulz hat dafür eine klare Bühne entworfen, dominiert von einem mit weißem Tuch verhangenen, dominierenden Rund. Zieht sich der Vorhang auf, blickt man auf die alten Bühnenmaschinen, schließt er sich, dient er als Projektionsfläche für Bilder und Texte. Zudem existiert noch eine Kiste, die Christoph und Gutmann anfangs als Spielfläche für das Stapelspiel „Jenga“ benutzen. Es ist ein Intro, das sofort Sinn ergibt.

„Nur noch ein bisschen“ heißt dieses erste von acht Kapiteln, wobei von sieben zur Null heruntergezählt wird. Mit jedem Klötzchen, das die beiden wechselweise aus dem Turm ziehen und nach oben stapeln, wird das Konstrukt wackeliger, der Kipppunkt kommt näher. Keiner will aufgeben, die Spannung überträgt sich auch ins Publikum. Und schon hat sich eine sehr einprägsame Parallele aufgetan zu unserem Umgang mit der Umwelt, die wir auch immer „nur noch ein bisschen“ aushöhlen, mit ihren Ressourcen immer noch höher hinauswollen, obwohl die Basis kaum noch tragfähig ist.

Regisseur Altmayer betont das aber in seiner Inszenierung nicht, sondern er lässt das Bild in seiner Federleichtigkeit stehen. Sieben weitere Szenen, die sich von der Vorlage weit gelöst haben, reihen sich an. Mal gibt es eine zauberhafte Komposition von Nick Tlusty, bei der Christoph und Gutmann die Bühnenwettermaschinen auf unterschiedlichste Art bespielen. Mal steigt ein Ballon in einem Windstrom auf, gondelt in rosafarbenes Licht getaucht über der Bühne, lässt einen an den hinreißenden blauen Planeten und sein fragiles Gleichgewicht denken. Schön und traurig ist das und hinterlässt allemal Spuren.

„Call me (,) Daddy oder rettet die Zärtlichkeit“ setzt sich mit dem Thema „Männlichkeit“ auseinander. Die Produktion kommt aus Wien vom Max Reinhardt Seminar. (Foto: Nele Christoph)

Ein solcher Auftakt schraubt an den Erwartungen für das Nachfolgende, wobei auch die Institutionen und ihre Namen hier eine Rolle spielen. Nele Christoph beispielsweise, die in „Versuche einer Witterungslehre“ als Schauspielerin zu sehen ist, kommt auch mit einer Regiearbeit. Gelernt hat sie am Max Reinhardt Seminar in Wien, von dort kommt ihre Inszenierung in Kooperation mit Dschungel Wien. „Call me (,) Daddy oder rettet die Zärtlichkeit“ ist der Titel dieser Performance über das Thema Männlichkeit, dem sich mit „Texten von uns, unseren Vätern, ABBA, Jeremy Fragrance und ChatGPT“ angenähert werden soll.

Vom „Royal Conservatoire of Scotland“ ist eine knapp halbstündige Performance zu sehen, bei der man drei Menschen in einer alternativen Realität durch einen Flughafen folgt, gleichzeitig soll es um mentale Gesundheit gehen – zwei Komplexe, die man sonst nicht zwingend zusammendenkt. „Above and Below“ soll ein „Versuch, persönliche und universelle Erfahrungen zu erforschen und eine freundliche Erinnerung daran, dass wir nicht alleine sind“, sein.

Die Bandbreite der Themen ist groß

Das Mozarteum in Salzburg ist mit einer Produktion zu Gast, die dem Trend folgt, Frauenfiguren aus Bühnenklassikern eine andere, stärkere Aufmerksamkeit zu widmen, ihnen eine eigene Geschichte zu verleihen. „Nichts, was wir unser Eigen nennen können, nur den Tod“ ist eine feministische Auseinandersetzung mit Shakespeare und mit seinen nicht überbordend mit Text und Tiefe ausgestatteten Figuren Cordelia, Ophelia und Lavinia.

Die Bandbreite der Themen, das lässt sich allein anhand dieser Produktion ablesen, ist groß. Natürlich fehlt auch nicht die politische Auseinandersetzung wie in dem installativen Musiktheater „Die Dichotomie des Widerstands“ aus Berlin, das nach der Legitimität der Mittel fragt, oder die Erinnerung an den Holocaust in „For Our Common Good“ der Aleksander-Zelwerowicz-Theaterakademie aus Warschau.

Auf dem Uwe-Festival dürfte sich also einiges entdecken lassen. Am Ende vielleicht sogar des Rätels Lösung, was sich hinter „Uwe“ eigentlich verbirgt.

Uwe-Festival, Bayerische Theaterakademie August Everding, bis Samstag, 31. Mai