Sie bleibt ja dann doch bei ihm. Obwohl er sich im Club zum Narren machte, besoffen natürlich. So besoffen, wie es nur Geschäftsleute sein können, wenn sie mal die Sau rauslassen. Selbst solche Geschäftsleute, die offenbar keinen Erfolg haben, deren ausgebeulter Anzug schlecht sitzt. Aber genau deshalb bleibt sie ja. Weil er nichts hat. Weil er keiner von den Blödmännern ist, die sie stundenlang mit ihrer Karre herumfahren, sich ständig durchs Haar streichen, im Restaurant jedem die Hand geben und immer zu laut reden.

Sie ist Hannah Moreth, er ist Florian Lange, beide studieren wie die anderen Sieben hier auf der Bühne im dritten Jahr Schauspiel an der Bayerischen Theaterakademie. Mit ihnen inszeniert Jochen Schölch, Leiter des Studiengangs und des Metropol-Theaters, Xavier Durringers Stück „Ganze Tage, ganze Nächte“. Dessen deutschsprachige Erstaufführung fand 1997 auf einen Bahnsteig des Erlanger Hauptbahnhofs statt. Einen Bahnsteig gibt es jetzt auch im Akademietheater, liebevoll gebaut von Hannes Neumaier, mit Snack- und Fahrkartenautomaten, einem Mülleimer und einer Anzeigentafel, die immer größere Verspätungen ankündigt, bis sie schließlich mitteilt, dass heute gar nichts mehr fährt. Nirgendwohin.

Jeder der neun Schauspieler hat seinen Moment, und diese sind traurig, poetisch und immer wieder lustig

Das könnte auf den Zustand der neun Figuren zutreffen, die alle nur Vornamen haben, weshalb wir die hier auch gleich weglassen und bei den Namen der Schauspielenden bleiben. Durringer wollte der Jugend in den Banlieues eine Sprache geben, die allerdings artifiziell, grob und weit entfernt wirkt. Schölch macht etwas anderes. Viel Besseres. Er schiebt den Text von den Vorstädten und seiner Entstehungszeit näher zu uns, stellt ihn ein bisschen um, erneuert ihn, macht ihn leichter. Und erzählt so trefflich von jungen Erwachsenen heute.

Jeder der Neun hat seinen Moment, und diese Momente sind traurig, poetisch und auch immer wieder lustig, egal, wie desillusioniert alle sind. Hannah Moreth bezaubert durch warme Nähe, Florian Lange ist herrlich zerzaust. Hannes Tillian ist der naive Tor, der eine Liebe sucht und sie auch findet, bei der tolpatschigen Figur Daria Welschs. Zwei streiten sich, Frieda Lüttringhaus und Finn-Morten Tristan Schuy, da wird es toxisch, gefährlich. Dann gibt es noch drei Komiker: Alexander Schmidt und John Vincent Ragner, die ein Klavier geklaut haben und nun nicht mehr wissen, warum, und Ilias Quadi. Der ist ein Schatz, richtet sich am Bahnsteig häuslich ein, fährt virtuos mit einer Putzmaschine herum, ein wunderwarmer Kerl.

Céline Dion singt „My heart will go on“, und eine ganze Generation junger Erwachsener, die ein Ziel sucht, auch eine Liebe, jedoch vor beidem Angst hat, die sich um wenig kümmert und um alles Sorgen macht, leuchtet einen langen Moment lang in einem Zauber.