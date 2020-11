"Inzidenz-Rekordwert von mehr als 400" vom 12. November und "Stochern im Infektionsnebel" vom 13. November:

Ganz am Anfang war Bayerns Regent Markus Söder sauer: Wenn Ischgl nicht gewesen wäre, hätte es den Freistaat nie so schlimm getroffen. Acht Monate später beklagt sich nun der Landkreis Traunstein: Die Rekord-Inzidenz von über 400 hat man anscheinend nur deshalb, weil man von lauter Hotspots umgeben ist. Zum Beispiel von dem in Berchtesgaden. Die werden wohl ähnlich argumentieren: Wenn jetzt die Traunsteiner nicht wären, dann würde es bei uns schnell wieder sehr viel besser aussehen.

Genauso hat, höchstwahrscheinlich, der Landkreis München auch nur deshalb eine so hohe Inzidenz, weil die Landeshauptstadt noch darüberliegt und das Infektionsgeschehen von der Metropole an das Land weitergibt? Der Familienvater wird womöglich monieren, er hätte sich im Homeoffice niemals mit Corona infiziert, wenn Frau und Kinder daheimbleiben würden und nicht in überfüllten Schulbussen und Zügen täglich zur Schule und an den Arbeitsplatz pendeln müssten. Und so das Virus mit nach Hause bringen.

Was die Politiker und Virologen wiederum veranlasst zu glauben: Die meisten Menschen infizieren sich im heimischen Umfeld. Dieses Umfeld wird sich nun denken: Hoffentlich öffnen die Gaststätten, Theater, Kinos und andere Einrichtungen für die Freizeitgestaltung mit ihren ausgeklügelten Hygiene- und Abstandskonzepten bald wieder. Denn da ist man, der Statistik nach, scheinbar viel besser vor Corona geschützt, als wenn sich daheim zehn Personen aus zwei Haushalten treffen.

Ich für meinen Teil glaube: Jeder hat irgendwie recht. Aber keiner weiß etwas Genaues. Darum irrt man auch in der trüben herbstlich-nebligen Suppe ein wenig aktionsblind umher und verfährt beim "Teil-Lockdown" nach der urbayrischen Devise: "Jetzt schau ma mal, dann seng mas scho". Damit nach dem dunklen November die "Tage im Dezember wieder heller werden". Welcher Dezember, hat Markus Söder vorsichtshalber nicht gesagt.

Manfred Jagoda, Ismaning