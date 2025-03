Von Klaus Kalchschmid

Die Klytemnästra in Richard Strauss’„ Elektra“ ist ihre derzeitige Lieblingspartie. Auch in München war Violeta Urmana darin schon zu sehen. „Da kann man so wunderbar tief graben, musikalisch wie szenisch. Dazu braucht es viele Farben, das fasziniert mich immer wieder. Es konzentriert sich außerdem alles auf diese eine Szene“, sagt Urmana. Das Münchner Publikum kennt die renommierte Opernsängerin, die in Germering lebt, mit dem ungewöhnlich breiten Repertoire auch als Fricka, Eboli und Amalia. An diesem Montag, 17. März, kommt die Kabanicha, das Schwieger-Monster in ‚Leoš Janáčeks „Káťa Kabanová“‘ in der Inszenierung von Krzysztof Warlikowski hinzu. Dass heute eine Partie wie die Klytemnästra zu Urmanas Favoriten zählt, ist die interessante Entwicklung ihrer großen Opern-Vita.