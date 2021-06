13 400 zusätzliche Karten legt die Bayerische Staatsoper für die Münchner Opernfestspiele auf. Für das Nationaltheater, Prinzregententheater und Cuvilliéstheater werden die Saalpläne für die Vorstellungen von 20. Juni an auf eine Schachbrettbelegung abgeändert. Von Freitag, 26. Juni, 10 Uhr an sind Karten online, telefonisch und am Schalter am Marstallplatz erhältlich.