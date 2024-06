Jürgen Rose, der legendäre Bühnenzauberer, ist jetzt der jüngste Neuzugang in der illustren Ahnengalerie der Bayerischen Staatsoper.

Von Jutta Czeguhn

Die Achtung für Edita Gruberova steigt ins Unendliche. Die vielen Stufen, der abschüssige, azurblaue Dielenboden zum Orchestergraben hin. Die Belcanto-Königin war die erste, die Jürgen Rose hier singend rausschickte, in diesen haltlosen Aktionsraum in Schräglage. 2006 war das, mit Bellinis „Norma“ hatte Rose an der Bayerischen Staatsoper ein Gesamtkunstwerk abgeliefert, neben Bühnenbild, Kostüm, Beleuchtung auch die Regie. Damals hatte es ein paar Buhs vom Premierenpublikum gegeben, als er sich verbeugte.