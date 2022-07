Die Sopranistin Nina Stemme darf sich von nun an Bayerische Kammersängerin nennen. Staatsintendant Serge Dorny überreichte die Urkunde am Donnerstagabend nach der Aufführung von "Die Frau ohne Schatten" in der Bayerischen Staatsoper, wo sie die Rolle der Färberin singt. Auch als Isolde ist Stemme an dem Münchner Haus zu erleben. Die schwedische Sopranistin zählt zu den größten Wagner- und Strauss-Interpretinnen unserer Zeit.