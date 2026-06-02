Wird Petr Popelka 2029 Nachfolger von Vladimir Jurowski als Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper? Mehrere Medien (Münchner Merkur, Deutschlandfunk) haben nun den tschechischen Dirigenten ins Spiel gebracht. Aktuell ist der 40-Järhige Chefdirigent der Wiener Symphoniker und des Radio-Symphonieorchesters Prag.

Popelka reiht sich ein in eine Liste von Kandidaten, die für die Jurowski-Nachfolge gehandelt werden und deren Namen auch Staatsopern-Sprecher Michael Wuerges bestätigt: „Joana Mallwitz, Daniele Rustioni, Thomas Guggeis.“ Zudem die französische Dirigentin Nathalie Stutzmann, die im Februar bei der Neuproduktion „Faust“ am Münchner Haus debütierte.

Auch Petr Popelka, der als Kontrabassist einst Akademist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks war und später als Musiker bei der Sächsischen Staatskapelle in Dresden Orchestererfahrung sammeln konnte, ist kein Unbekannter an der Staatsoper. Sein Hausdebüt gab er während der Münchner Opernfestspiele 2025 mit dem Dirigat der Neuproduktion „Káťa Kabanová“, im Juli wird er ans Pult bei Antonín Dvořáks „Rusalka“ zurückkehren.

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Ob der Tscheche, der 2019 seinen Posten als Kontrabassist in Dresden aufgab und Chefdirigent des Norwegischen Rundfunkorchesters in Oslo wurde, nun aber zu den Favoriten für den Münchner Posten zählt? „Das sind alles die Gerüchte aus dem Orchester, 144 Menschen“, sagt Michael Wuerges. „Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann nur bestätigen, dass ein Nachfolger gesucht wird.“ Laut Wuerges soll der Name des künftigen Bayerischen Generalmusikdirektors, der Generalmusikdirektorin allerdings „relativ zeitnah“ verkündet werden. „Noch heuer, in 2026.“ Auch, weil alle Beteiligten sehr weit im Voraus planen würden, und dem wolle man Rechnung tragen.

Bestellt wird Jurowskis Nachfolgerin/Nachfolger vom bayerischen Landtag. Aus dem Ministerium von Kunstminister Markus Blume (CSU) heißt es zur Personalie Popelka auf SZ-Anfrage: „Wir kommentieren keine Gerüchte und beteiligen uns auch nicht an Spekulationen.“