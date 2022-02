Niederschwelligkeit, möglichst keine Hürden aufbauen, was Bürokratie, Mobilität oder Komfort angeht, so das Credo von heute. In den ersten Monaten des Impfens gegen das Coronavirus musste man schon beharrlich sein, wollte man bei den Telefonhotlines durchkommen oder erfolgreich durch die Online-Anmeldeprozeduren navigieren. Wer einen Termin ergattert hatte, machte sich auf den Weg ins Impfzentrum nach Riem, wohlorganisiert war dort alles, aber eben auch Massenbetrieb zwischen Absperrbändern. Drei Nadelpikse später können Impfveteranen fast neidisch werden ob der Angebote von heute: Impfen in Clubs, in Museen und nun am Donnerstag, 10. Februar, auch in der Bayerischen Staatsoper, unter dem Prunklüster im Königssaal. Ärzte des Tropeninstitutes des LMU-Klinikums München verabreichen dort von 9 bis 15 Uhr die Impfstoffe Moderna und Biontech/Pfizer, sowohl Boostern als auch Erst- und Zweitimpfungen sind möglich. Eine Anmeldung ist weder notwendig noch möglich. Das Angebot richtet sich an Impfwillige ab zwölf Jahren. Die 15 Minuten Ruhezeit dürfen die frisch Geimpften ebenfalls im Königssaal verbringen und können dort gleich über ihren nächsten Opernbesuch nachdenken.

