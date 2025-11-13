Das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper hat international einen ausgezeichneten Ruf. Weltkarrieren haben hier begonnen, Freddie De Tommaso etwa, Golda Schulz, Hannah-Elisabeth Müller oder Tareq Nazmi zählen heute zu den gefragtesten Sängerinnen und Sängern ihrer Generation. Gerade haben die ehemaligen Studiomitglieder Ekaterine Buachidze und Natalie Lewis bei Plácido Domingos „Operalia“-Wettbewerb die ersten Plätze abgeräumt. Und nun ist da eine neue Tenorhoffnung: Granit Musliu.

Derzeit erlebt das Münchner Publikum den 27-Jährigen in seinem umjubelten Debüt als Alfredo in Giuseppe Verdis „La Traviata“ an der Staatsoper, eine Traumrolle, und das an der Seite von Weltstars wie Lisette Oropesa als Violetta und Luca Salsi als Vater Germont. „Es ist ein großer Schritt mit einer großen Partie“, sagt Musliu.

Geboren im Mitrovica/Kosovo, kam er erst vor sechs Jahren als 21-jähriger nach Deutschland und setzte nach seinem Bachelor in Pristina sein Studium in Hamburg fort. Dann wurde er im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper aufgenommen. Dort hat er schnell durch seine fulminante Bühnenpräsenz und einen wunderbar flexiblen, bronzeleuchtenden lyrischen Tenor auf sich aufmerksam gemacht. Bei Konzerten sang er sechs fulminante hohe C’s in Donizettis „La Fille du Régiment“, kein Problem für den jungen Sänger.

Im Anschluss an seine Zeit im Opernstudio wurde Granit Musliu mit der Spielzeit 23/24 ins Ensemble der Bayerischen Staatsoper aufgenommen. Und peu à peu wurden die Partien größer und gewichtiger. Neben kleineren Rollen, die er immer noch singt, gab es in seiner ersten Spielzeit in München auch Ungeplantes: „Ich durfte einspringen als Arturo in ‚Lucia di Lammermoor‘, habe die nicht sehr große Partie in einer Woche lernen müssen.“ Dann erlebte das Publikum ihn als Alfred in der „Fledermaus“, für den ihm sein mittlerweile fast perfektes Deutsch eine große Hilfe war. Eine Rolle, die er sehr genossen hat, darf er da doch all die Tenorschlager wie Puccinis „Nessun dorma“ zumindest kurz ansingen. Nun aber Alfredo in „La Traviata“.

Granit Musliu als Alfredo mit Starsopranistin Lisette Oropesa als Violetta in "La Traviata“. (Foto: Geoffroy Schied)

Musliu zieht Vergleiche zwischen dieser Partie und seinem Leben als aufstrebender junger Tenor: „Alfredo ist ein junger Mann, der versucht, sich seiner selbst sicher zu sein und seinen Platz in der Gesellschaft zu finden, auch dem Vater zu beweisen, dass er wer ist.“

Mit dem Singen hat Granit Musliu im Alter von acht Jahren begonnen, damals mit viel kosovarischer Volksmusik, auch auf Hochzeiten zusammen mit seinem Vater. Trotz der Komplexität dieses traditionellen Gesangs brachte es der Junge zu hoher Meisterschaft. Er ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen: „Meine jüngere Schwester und mein jüngster Bruder haben eine Band mit meinem Vater“, erzählt er. Von Oper war damals noch gar nicht Rede, gibt es doch in Kosovo bislang kein Opernhaus und somit keine Opern-Tradition. Allerdings, so erzählt Granit Musliu, gebe es nun erste Schritte, Opernproduktionen in Kosovo zu zeigen.

Die kosovarische Sopranistin Zana Abazi Ramadani war die Erste, die das Potenzial Muslius erkannte. Dann hat Elbenita Kajtazi, die aus demselben Dorf kommt wie Musliu, heute in Wien und Hamburg singt, den jungen Granit gehört. „Ich muss mit deinen Eltern sprechen“, habe sie ihm damals gesagt. Und zur Düsseldorfer Opernsängerin Carolin Merz, seiner dritten Lehrerin, hat er heute immer noch engen Kontakt.

Der junge Sänger aus Kosovo ist einen ungewöhnlichen Weg gegangen. „Ich war dann ganz mutig und habe auf Youtube oder Instagram Sänger angeschrieben, ein Video mit der Bildnis-Arie dazu mitgeschickt und schließlich gab es einmal die kurze Antwort: ,Komm nach Hamburg‘“. Das hat Musliu sich nicht dreimal sagen lassen. Er wurde Student an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Gewann Nachwuchspreise.

Hast du mal Freuer, großer Kollege: Granit Musliu als Flavio mit Startenor Joseph Calleja als Pollione im Juni 2024 in „Norma“. (Foto: Wilfried Hösl)

Vom Mitglied im Opernstudio gelang ihm der Sprung ins Ensemble der Bayerischen Staatsoper. Doch macht Musliu auch außerhalb Münchens Karriere: Bald wird er Tamino singen, wo, darf er noch nicht verraten. Vor einem Monat stand er als Fenton in Verdis „Falstaff“ in Hamburg auf der Bühne, ein Duca in „Rigoletto“ in Kopenhagen kommt bald.

Doch Musliu weiß, was er der Bayerischen Staatsoper verdankt. „Im Opernstudio habe ich alles gelernt. Der Leiter, Tobias Truninger, wird immer mein Coach bleiben: Stimme, Technik, Kultur des Gesangs. Alles habe ich von ihm. Ich fing hier mit 23 an, hatte einen Meisterkurs bei Anna Tomova-Sintow, meinem Lieblings-Coach neben Truninger.“

Es fühlt sich für ihn immer noch ungewohnt an, all die Weltstars, die er von Youtube kennt, jetzt live zu erleben. Und neben ihnen in den kleineren Rollen auf der Bühne zu stehen, etwa mit Plácido Domingo, Erwin Schrott oder Joseph Calleja.

Und nun, zu seiner ersten Hauptrolle, ist natürlich die ganze Familie zur „Traviata“ nach München angereist, „allerdings nicht zur ersten Aufführung“, das hätte den jungen Sänger viel zu sehr gestresst.