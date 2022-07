In Puccinis Oper "Manon Lescaut" hat der Tenor in der Rolle des Des Grieux vier Akte lang Zeit, sich zu profilieren, Ulrich Reß als werwolfartiger Il maestro di ballo hingegen nur einige Minuten. Hier singt er zusammen mit Kristine Opolais 2014 an der Bayerischen Staatsoper.

Von Jutta Czeguhn, München

Steht ein Tenor im Baumarkt in Augsburg... So könnte ein mittelprächtiger Witz beginnen. Aber nein, das ist nur der Anlauf zu einer dieser wunderbaren Opern-Anekdoten, von denen Ulrich Reß einen beträchtlichen Fundus hat. Also folgendermaßen: Reß, im Heimwerker-Overall, schiebt im Bauhaus seiner Heimatstadt gerade den vollen Einkaufwagen Richtung Kasse, als sein Handy klingelt. Am anderen Ende ist London, das altehrwürdige Royal Opera House. Ob er nicht einspringen könne als Goro in "Madame Butterfly", leider schon am gleichen Abend, 19.30 Uhr, der Flieger von Augsburg weg sei schon reserviert. Reß hat die Rolle viele Male gesungen, kennt sie im Schlaf. Er sagt ja.