Ein Nager-Problem in der Oper? Diese Exemplare sollten dramatisch Sinn ergeben, in Hans Neuenfels berühmt-berüchtigtem "Lohengrin" bei den Bayreuther Festspielen (Premiere war 2010, hier ein Foto von der Wiederaufnahme 2015).

Von Jutta Czeguhn

Die Bayerische Staatsoper befindet sich bis September in den Theaterferien, mit Mann und Maus, alle wohl irgendwo am Strand. Mucksmäuschenstill ist's im Haus, wo sonst große Stimmen den Kronleuchter in Schwingung versetzen, das Orchester dröhnt, Kulissen krachend verschoben werden, das Publikum summt wie ein Bienenhaufen, und in den Bars die Gläser klirren. Aber wie heißt es so schön: Ist die Katze erst aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.