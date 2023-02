Wird Choreograf Marco Goecke weiter mit dem Bayerischen Staatsballett zusammenarbeiten? Bei den Opernfestspielen im Sommer steht die Premiere von "Sphären" an, einer Auswahl seiner zeitgenössischen Ballette, kombiniert mit Arbeiten von Choreografen der jüngeren Generation. "Stand heute, 13. Februar", gibt es keine Konsequenzen", teilt das Bayerische Staatsballet durch Sprecherin Annette Baumann mit.

Aktuell will sich das Haus nicht zum Eklat äußern, der sich am Samstag während der Premiere von Goeckes Ballett "Glaube - Liebe - Hoffnung" an der Staatsoper Hannover zugetragen hat. Goecke, der dort auch Ballettchef ist, hatte in der Pause Kritikerin Wiebke Hüster mit einem Hundekot-Beutel attackiert. "Wir wissen davon aus den Medien und warten zunächst die Untersuchung in Hannover ab", erklärt Baumann. Aktuell gebe es keine Überlegungen, die Kooperation mit dem Choreografen aufzukündigen.

Auch vom Staatstheater am Gärtnerplatz blickt man derzeit nach Hannover: Das Haus hat aktuell noch zwei Vorstellungen von Goeckes Choreografie "La Strada" auf dem Spielplan (22. Februar und 3. März), eine Produktion aus dem Jahr 2018. "Wir verurteilen, was geschehen ist, hier wurden Grenzen überschritten", sagt Sprecher Roman Staudt. Allerdings sieht auch das Gärtnerplatz zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Anlass, die Vorstellungen von "La Strada" aus dem Programm zu nehmen. Eine weitere Zusammenarbeit mit Goecke in absehbarer Zeit sei nicht vorgesehen.

An der Staatsoper Hannover hat man inzwischen reagiert: Marco Goecke, seit der Spielzeit 2019/20 Ballettdirektor, wurde mit sofortiger Wirkung suspendiert und hat nun Hausverbot.