Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben ausgewählte Positionen der Düsseldorfer Fotoschule aus der Sammlung des Münchner Verlegers Lothar Schirmer erworben. Dabei handelt es sich um 55 Arbeiten aus der Zeit von 1982 bis 2011 mit einem Schwerpunkt in den Neunzigerjahren. Dazu gehören Werke wie farbige Großformate von Thomas Struth bis hin zu schwarz-weißen Kleinformaten von Petra Wunderlich. Neben zahlreichen Einzelwerken umfasst der Erwerb auch ganze Werkreihen wie die von Simone Nieweg. Die Staatsgemäldesammlungen schließen so Lücken in ihrem Sammlungsbestand im Bereich der Fotografie nach 1980 und zeigen die ganze Schaffensbreite der Becher-Schüler und -Schülerinnen auf, wie Sammlungsleiterin Franziska Kunze betonte. Denn gerade zu dem Künstlerehepaar Bernd und Hilla Becher sowie jungen Fototalenten, die die "Becher-Schule" vertreten, unterhielt und unterhält Schirmer enge Beziehungen.