Museum Mensch und Natur : Ausstellung über das Artensterben

Wie klingen Landschaften? Und warum sind manche Wiesen so alarmierend ruhig? Dem Verlust von Klängen in der Natur und deren Auswirkungen auf den Menschen geht die Ausstellung „Land.schafft.Klang“ im Museum Mensch und Natur in München nach.