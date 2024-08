Die Bayerische Staatsbibliothek (BSB) hat das Archiv des Fotojournalisten Dieter Bauer mit etwa 500 000 Aufnahmen erworben. Bauer, 1954 in Schweinfurt geboren, war in den Siebzigerjahren für verschiedene Tageszeitungen in Nürnberg tätig. 1980 übernahm er die politische Bildberichterstattung für den Springer-Verlag in Bonn, wechselte 1983 zum Hamburger Magazin Stern und ging 1998 zum Focus.