10. August 2018, 18:58 Uhr Bayerische Meisterin Meisterin der Blüten

Mediterraner Raumschmuck mit Oliven, Lavendel und Weinblättern: Franziska Strobl ist Bayerns beste Floristin. Jetzt tritt die junge Frau aus Königsdorf in Berlin zum Wettbewerb an

Von Felicitas Amler, Geretsried

Auf Weinranken hat Franziska Strobl, 27, alles gesteckt, was sie mit "mediterran" assoziiert: Oliven und Lavendel, Weinblätter und Blüten, die ihr farblich ins Konzept passten. "Der Mittelmeerraum gilt als besonders fruchtbarer Boden", so erklärte sie im schriftlichen Teil der Bayerischen Meisterschaften, "deswegen verwende ich viele verschiedene Blumen, in Erdfarben, aber auch in Farben von Meer und Himmel, der sich oft in verschiedensten Nuancen zeigt." Leichte und feine Blüten sollten "die unkomplizierte, gelassene Lebensart der Südländer" symbolisieren. Rottöne dominieren das Gesteck, von hellrosa Astilben bis zu beerenfarbigen Sterndolden, dazwischen setzen hellblaue Oxypetalum Akzente.

Die Jury belohnte diese Arbeit. Franziska Strobl aus Königsdorf ist Bayerns beste Floristin und darf nun bald in Berlin bei den Deutschen Meisterschaften der Floristen antreten. Dabei musste sie erst zu dem Wettbewerb gedrängt werden. Sie sei gar nicht der Typ, der gern im Mittelpunkt stehe, sagt sie: "Ich mach' meine Arbeit, und gut is'!" Aber als der Bekannte einfach nicht locker ließ, da habe sie dann doch zugesagt: "Dass halt mal a Ruh ist." Was für ein Irrtum.

Aus feinstem Draht, nur 0,3 Millimeter dick, ein Schultertuch häkeln und dieses mit Blumen bestecken, mit pastellrosa Orchideen und Edelweiß, mit kleinen Nelken und Röschen - dass sie einmal so arbeiten würde, hätte Franziska Strobl zu Beginn ihres Berufswegs nicht gedacht. Der war nicht ganz gerade, sie kam über zwei Umwege zur Blumenkunst. Irgendetwas Handwerkliches, das war klar: "Kreativ waren wir schon immer", sagt Strobl, deren Mutter Handbuchbinderin ist. Eigentlich wollte die Tochter Restauratorin werden. Sie absolvierte daher eine Schreinerlehre, die aber nicht in die vorgesehene Richtung führte. Sie ging dann auf die Hauswirtschaftsschule und lernte dort in ihrer Klasse zwei Floristinnen kennen. "So was hatte ich vorher noch nie gemacht", sagt sie. Aber es gefiel ihr: "Der Berufswunsch war da."

Ihre Ausbildung bei einem Murnauer Betrieb durfte sie von drei Jahren auf zwei verkürzen. Währenddessen machte sie schon mal bei einem Lehrlingswettbewerb zum Thema "Osterinseln" den Zweiten Platz. Dann wechselte sie in ein Blumengeschäft in Bad Tölz und besuchte berufsbegleitend die Meisterschule Nürnberg. Im Oktober 2015 legte sie die Meisterprüfung ab, und ein Jahr später eröffnete sie ihren eigenen Laden in Geretsried.

Ziemlich zupackend, so scheint die junge Floristin zu sein. Strobl lacht: "Das hört sich blöd an, aber es ist mir alles zugeflogen." Ihre Tante hatte ihr den Tipp gegeben, dass der eingeführte Blumenladen in Geretsried zu haben war, sie schaute ihn an und überlegte. Lang, wie sie sagt. "Die Ablöse war schon ein Batzen." Aus eigenem Ersparten und mit Unterstützung der Eltern habe sie das Ganze finanziert. "Natürlich renoviert man dann, damit es irgendwie das Eigene ist." Ihr Stil ist geradlinig: robuste Möbel, viel Holz, wenig Nippes, im Moment stehen ein paar graue Gartenzwerge zwischen den Blumen, ein Strohblumenkranz hängt in einem großen goldenen Rahmen.

Was sie immer da habe, seien Rosen in Pink, Rosa, Weiß, Rot und Orange, sagt Strobl, außerdem Schleierkraut, weil viele Kunden das liebten, und dann je nach Saison Tulpen, Ranunkeln, Pfingstrosen, jetzt gerade Sonnenblumen und Dahlien. Ein- bis zweimal in der Woche heißt es für die junge Floristin früh aufstehen: Um vier Uhr geht es mit dem Kleinbus zum Großmarkt nach Aschheim oder Thalkirchen.

Drei Mitarbeiterinnen sind in dem Laden beschäftigt, der mit einem kleinen Namenswortspiel "Stroblume" heißt. Die Arbeit sei abwechslungsreich, sagt Strobl. Gerade habe eine Mitarbeiterin zu ihr gesagt: Es ist schön, wenn man gern in die Arbeit geht und nicht auf die Uhr schaut. Das tut die Chefin auch nach Ladenschluss nicht, da kümmert sie sich um Kasse und Abrechnungen. Finanziell geht es gerade so, "aber man muss es schon gern machen". Pro Tag müssen mindestens 20 Kunden kommen, damit die Kasse stimmt. Der Vergleich mit den Dumpingpreisen der Discounter verbietet sich da eigentlich. Aber sie werde doch oft gefragt, warum Sträuße bei ihr "so teuer" seien. Die Antwort heißt: Qualität und individuelle Gestaltung.

Diese Fähigkeit ist auch bei den Meisterschaften gefragt. Bei der Bayerischen ging es darum, einen Pool floral zu dekorieren, eine Tracht mit Blumen zu gestalten und einen mediterranen Raumschmuck zu schaffen. Bei der Deutschen Meisterschaft sind alle Aufgaben englisch formuliert, etwa eine Tischdeko "Eat together - offline chatten" oder eine sogenannte Überraschungsarbeit: "Be real. Be spontaneous. Be creative". Ganz so spontan geht es gar nicht zu. Die Teilnehmer müssen zwar unter den Augen der Jury arbeiten, haben aber ein paar Wochen Zeit, eine Idee zu entwickeln und zu Papier zu bringen. Dann reisen sie mit allem, was sie verarbeiten wollen, an.

Was dies bei der Deutschen Meisterschaft sein wird, kann Strobl nicht verraten. Zur Bayerischen fuhr sie mit einem brusthohen Weinstock und einer Feuerschale. Es war ihre Grundlage für den geforderten "mediterranen Raumschmuck". Eine Stunde habe sie Zeit gehabt, erzählt Strobl, und aufgehört habe sie erst, als der Gong erklang. Das werde gewiss auch in Berlin so sein, meint sie: "Man läuft ständig außenrum und sieht immer wieder etwas ..."