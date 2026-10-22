Es stand viel auf dem Spiel – und auf dem Programm. Als im Oktober 1899 Frauen aus allen Richtungen zusammenkamen, um sich im Münchner Café Luitpold bei einem „Allgemeinen bayerischen Frauentage“ auszutauschen, war die Agenda lang. Es ging um die „idealen Gesichtspunkte der heutigen Frauenbewegung“, um Bildung und Rechte, um die „Frau im Erwerbsleben“. Alles Themen, die bis heute nicht an Aktualität verloren haben – und nun eine große Ausstellung inspirieren.

„Schwesterherz! Frauen retten Bayern“, unter diesem Motto steht die Bayerische Landesausstellung 2027, die Anfang Mai im Kloster Ursberg in Nordschwaben beginnt. Um das Konzept vorzustellen, luden das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Haus der Bayerischen Geschichte an einen naheliegenden Ort: ebenjenes Café Luitpold in München, in dem Frauen vor 127 Jahren beherzt mehr Rechte einforderten.

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„Dass ich plötzlich mal zum Vorkämpfer der Frauenbewegung werde, hätte ich mir auch nicht gedacht“, gibt Kunstminister Markus Blume (CSU) zu. Es ist nie zu spät, wie seine Einführung zeigt. Denn nicht nur verweist er auf die Landesausstellungen als „Premium-Schaufenster“ in die Geschichte und „Booster“ für die jeweilige Region, ihm ist auch die Tragweite des Themas bewusst: „Die Geschichte der Frauen in Bayern kann nicht groß genug buchstabiert werden“, sagt er. Der Titel „Schwesterherz! Frauen retten Bayern“ sei „definitiv keine Übertreibung“.

Dafür lassen sich genug Beispiele finden, wie auch Natascha Zödi-Schmidt vom Haus der Bayerischen Geschichte sowie Projektleiter Michael Ilg herausarbeiten. Pionierinnen wird die Ausstellung ebenso Raum geben wie Rebellinnen. Sie soll historisch im Jahr 1816 beginnen – einem Hungerjahr, in dem sich Frauen aus allen Schichten engagiert solidarisch zeigten. Weitere Stationen widmen sich Arbeiterinnen während der Industrialisierung, der keimenden Frauenbewegung und den Entwicklungen über zwei Weltkriege hinweg, vom demokratischen Aufbruch bis zur Diktatur. Vom „Mythos Trümmerfrauen“ soll der Bogen schließlich über die sexuelle Revolution bis ins Heute reichen.

Exemplarisch sollen historische Frauenfiguren die Entwicklungen veranschaulichen – von einer Arbeiterin wie Therese Studer, die sich für bessere Bedingungen einsetzte, bis zu Hope Bridges Adams Lehmann, der ersten Gynäkologin in München; von der ikonischen Widerstandskämpferin Sophie Scholl bis zu Ellen Ammann, Gründerin der Bahnhofsmission. Dass Frauen oft nur im Hintergrund Einfluss ausüben konnten, soll anhand der vielen Helferinnen des schwäbischen Naturheilkundlers Sebastian Kneipp deutlich werden, auf deren Einsatz sein Ruhm mitgründet.

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Passend zum Ausstellungsort soll auch die Rolle der Frauen in der frühen Sonderpädagogik in Ursberg und Dillingen gewürdigt werden. Schließlich ist im Kloster Ursberg, in dem heute noch franziskanische Ordensschwestern leben, auch das Dominikus-Ringeisen-Werk tätig. Es fördert Tausende Menschen mit Behinderung; ein Laden, eine Gärtnerei und ein Café im Kloster werden inklusiv geführt.

Und so soll auch die Ausstellung inklusiv sein, und teilweise auch immersiv. Flankiert wird sie überdies von einer Lichtinstallation von Vanessa Hafenbrädl, die dafür eine Bild-Sound-Collage mit Texten einstiger Frauenrechtlerinnen wie Anita Augspurg erarbeitet. Ob die Frauen Bayern retten? Zu sphärischen Klängen lautet eine ihrer Antworten: „Wir lassen uns nicht länger knechten.“

Schwesterherz! Frauen retten Bayern. Bayerische Landesausstellung 2027, 4. Mai bis 7. November, Kloster Ursberg im Landkreis Günzburg, Infos unter www.hdbg.de