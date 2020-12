Von Michael Zirnstein

Detailansicht öffnen "Der Hund hockt drauf", sagte man bisher nur zum Schellen-Ass. Auf der Karte ist eine von einem Jagdhund berittene Wildsau zu sehen. (Foto: MUH GmbH)

Bayern ist ein Kulturstaat, so steht es in der Verfassung. Was als Kultur - und als solche schützenswert und förderungswürdig - gilt, da gehen die Meinungen auseinander. Unstrittig ist, dass Schafkopfen zum Bayerischen Kulturerbe gehört wie vier Laufende zu einem passablen Solo. Das zunächst in der Oberpfalz und Franken, erst im 20. Jahrhundert in Oberbayern beheimatete Kartenspiel, treibt die Eigenheiten des vielschichtigen Bayerns zusammen. Es spiegelt die Harmonie einer gemütlichen Stammtischrunde ebenso wie eine gewisse Derbheit und Angriffslust: "Raus mit der Hur' ausm Pfarrhof!" Eine Partie kann mit Taktik und kalkulatorischer Höchstleistung ebenso gewonnen werden wie im Vollrausch. Und da absolut jeder Spielzug kommentiert werden muss, hat das Schafkopfen den bairischen Zitatenschatz bereichert wie keine andere Tätigkeit. "Mit der Bumpl gibt's a G'rumpl." Eben. Allein die vielfältigen Umschreibungen jener im Hochdeutschen unschön als Gras-Ass titulierten Karte, zeugen von hiesiger Poetik: die Blaue, Cordon Bleu, Salat-Bärbel, Försterin, B'sufferne, Stadtparkliesl und so weiter.

Detailansicht öffnen Beim "Boarischen Blatt" lässt der Bad Aiblinger Künstler Boris Tomschiczek die Zamperl auf mehr Motiven hecheln. (Foto: MUH GmbH)

Wenn es allerdings um das Kartenbild geht, da ist der Bayer nicht gerade schöpferisch, da steht er zur Tradition und hält am "Bayerischen Blatt" fest, das der Münchner Fabrikant Jospeh Fetscher kurz nach der Erhebung Bayerns zum Königreich, also etwa 1810, auf den Markt gebracht hat. Es ist also durchaus mutig, wenn sich das Muh, das vorbildliche Magazin für Bayerische Aspekte von der Gaudi bis zur Politik, nun traut, ein neues Schafkopfblatt herauszugeben. Da wird zwar immer noch mit Eichel, Gras, Herz und Schellen gespielt, aber die hohen Karten sehen dank des Bad Aiblinger BR-Dokumentarfilmers und Muh-Cartoonisten Boris Tomschiczek völlig anders aus: Die im Schafkopf eher untergeordneten Könige sind hier nur einer, nämlich der Kini Ludwig Zwo; die eigentlichen Machthaber, die Ober, sind völlig zu Recht masskrugschleppende Kellnerinnen; und deren Unterstehende sind herzige männliche Bierdimpfl. Statt Säuen hecheln die ohnehin im Stadtbild viel präsenteren Zamperl vulgo Hunde durchs Muh-Blatt. So regt es die Kreativität der Spieler an, neue Ausdrücke für "Den Alten" oder "Die Bums" zu erfinden. Und auch wenn die Buchläden zu sind und der Online-Versand oekom.de die Lieferung als Weihnachgeschenk nicht mehr schafft, das von Kulturerbe Bayern unterstützte, acht Euro teure "Boarische Blatt" ist allemal ein Versprechen für eine Zeit, in der es wieder möglich sein wird, in geselligen Gruppen über den eigenen Hausstand hinaus die kulturellen Errungenschaften Bayerns - meinetwegen auch Watten oder Neunerln - zu feiern.