Einladung zur Reform? Im bayerischen Gesundheitswesen gibt es viele Zuständigkeiten, von Ministerin Melanie Huml bis hin zum THW.

Zur Corona-Berichterstattung in Bayern:

Die mediale Omnipräsenz des bayerischen Ministerpräsidenten lenkt ab von den strukturellen und personellen Defiziten in der bayerischen Gesundheitsverwaltung, für die er die Verantwortung trägt. So wurde der öffentliche Gesundheitsdienst in den letzten Jahrzehnten wie ein Wanderpokal durch stetig wechselnde Ministerien getragen, im Durchschnitt nach jeder Landtagswahl.

Das infolge der BSE-Krise 2001 mit erheblichem Finanzaufwand neu gegründete Gesundheits- und Verbraucherschutzministerium, in dem Human- und Veterinärmedizin mit Ernährungsberatung, Arbeits- und Verbraucherschutz zusammengeführt wurden, hatte gerade einmal zwei Jahre Bestand. Die Aufgaben sind heute auf mehrere Ministerien verteilt. Für die Human- und Veterinärmedizin sind verschiedene Minister zuständig, als gäbe es die Übertragung von Krankheiten zwischen Tier und Mensch in Bayern nicht. Dass das Gesundheitsministerium als personell kleinstes Ministerium auch noch zwischen Nürnberg und München aufgeteilt ist, war allenfalls für den CSU-Kommunalwahlkampf 2020 hilfreich.

2002 wurde ein Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit neu gegründet, in dem unter anderem Wissenschaft und Praxis zu einer schlagkräftigen Einheit zusammengeführt werden sollten. Es arbeitet mittlerweile drei obersten Dienstbehörden zu. Für Krisenfälle noch untauglicher ist die Organisationsstruktur auf regionaler Ebene. Die Gesundheitsämter sind wie die übrigen Bereiche des Gesundheitswesens faktisch kommunalisiert und auf 71 Landratsämter sowie teilweise auf die 25 kreisfreien Städte in Bayern verteilt; sie nehmen in den dortigen Verwaltungsapparaten eine eher periphere Rolle ein. Was in "normalen Zeiten" nicht weiter ins Gewicht fällt, taugt im Ernstfall nicht. Landräte und Oberbürgermeister lassen sich das Heft des Handelns nur ungern aus der Hand nehmen und sehen sich für das Krisenmanagement vor Ort verantwortlich. Sie verfügen allerdings in ihren Behörden jeweils nur über eine kleine Zahl von Fachleuten (Ärzte, Veterinäre), derer sie sich bedienen können. Bei der gegenwärtigen vertikalen und horizontalen Zuständigkeitsverteilung des staatlichen Gesundheitsdienstes sind Reibungsverluste, Missverständnisse und Synergiedefizite systemimmanent.

Und nur wegen der Vollständigkeit: In jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt gibt es neuerdings neben den vorhandenen Strukturen einen sogenannten Versorgungsarzt, welcher die ambulante ärztliche Versorgung niedergelassener Ärzte im Zeichen von Corona koordinieren soll. Diese Versorgungsärzte gehören nicht etwa zur Gesundheitsverwaltung, sondern zum Katastrophenschutz und sind den Oberbürgermeistern und Landräten direkt unterstellt. Oberste Dienstbehörde hierfür ist das Innenministerium. Nach Corona wird der Ministerpräsident die bayerische Gesundheitsverwaltung mit Millionenaufwand strukturell und personell neu aufstellen, natürlich als Vorbild für alle Bundesländer und selbstverständlich mit Hinweis auf Versäumnisse der Vorgänger im Amt. Hannes Winkler, München