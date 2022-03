Die Bayerische Akademie der Schönen Künste will an zwei Abenden ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Am Donnerstag, 31. März, stehen insbesondere Kompositionen ukrainischer und russischer Komponisten auf dem Programm: Ausgangspunkt ist das Schicksal von Denys Bocharov, der sich derzeit wohl noch in Kiew aufhält und dessen Streichtrio als Auftragskomposition des Münchner Trio Coriolis ursprünglich in dieser Saison in Charkiw, Kiew, Odessa und München gespielt werden sollte. Außerdem werden Stücke der derzeit in München lebenden Kompositionsstudentinnen Marta Haladzhun aus der Ukraine und Polina Korobkova aus Russland aufgeführt sowie von Kamil Tchalaev und Valentin Silvestrov. Dazu lesen Sibylle Canonica, Dieter Dorn und Dorothee Hartinger Texte von Katja Petrowskaja und Tanja Maljartschuk. Am Freitag, 1. April, wird unter anderem der Film "Maidan" (2014) des ukrainischen Regisseurs Sergei Loznitsa gezeigt, der voraussichtlich anwesend ist. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Ukraine-Hilfe der "Münchner Freiwilligen" werden erbeten.

Ukraine-Abende, Do., 31. März (19 Uhr), Fr., 1. April (18 Uhr ), Bayerische Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3, www.badsk.de