Der Horst-Bienek-Preis für Lyrik wird in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste an Judith Herzberg vergeben. Der Förderpreis geht an Ronya Othmann.

Die Bayerische Akademie der Schönen Künste verleiht den Horst-Bienek-Preis für ihr lyrisches Lebenswerk in diesem Jahr der niederländischen Dichterin Judith Herzberg. Ihre Arbeit sei "spannend, verspielt", dann aber auch "gekennzeichnet von Lust am Widerspruch, von Ernst, manches Mal ernst wie der Tod, nur ohne Pathos oder Schwerfälligkeit", so die Akademie. Der Förderpreis geht an die Schriftstellerin Ronya Othmann.

Preisverleihung, Di., 13. Dez., 19 Uhr, Bayerische Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3