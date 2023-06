Zu seinem Gastspiel in München reiste Spitzenkoch Paramasudhan Murday mit 40 Kilo Gepäck an. Darin: allerlei Gewürze und ein spezielles Currypulver.

Von Sarah Maderer

Für Sternekoch Bobby Bräuer geht eine turbulente Woche zu Ende. Am Montag verteilt der Restaurantführer Gault & Millau seine Kochhauben, von denen Bräuer vier schwarze für das Zwei-Sterne-Restaurant "Esszimmer" in der BMW-Welt holt. Gleichzeitig beginnt ein Stockwerk tiefer in der Brasserie "Bavarie" seine kulinarische Kooperation mit einem Kollegen aus Mauritius.

Paramasudhan Murday ist Chefkoch im Hotel "Trou aux Biches", ein Fünf-Sterne-Hotel im Norden der Insel. Zwei Wochen lang wird er in der "Bavarie" ein mauritisches Mittagsmenü mit drei Gängen (39 Euro) kochen, das er gemeinsam mit Bräuer und "Bavarie"-Küchenchef Henning Aldag entwickelt hat. Samstags finden außerdem von Mauritius inspirierte Barbecue-Abende auf der Sonnenterrasse statt (68 Euro pro Person). Und sogar dem "Esszimmer" steuert Murday eine Vorspeise aus seiner Heimat bei.

Am Donnerstag präsentiert das Kochtrio in der "Bavarie" ausgewählte Gerichte aus dem täglich wechselnden Lunch-Menü. Zum Empfang auf der Terrasse wird ein Aperitif aus Maracuja, Vanille und Rum gereicht, dazu gibt es Octopus-Carpaccio und Musik von einer Band aus Mauritius. Grillgeruch, Kokosnüsse, mauritische Flaggen, Hotelbroschüren und Infoscreens - wie ein Beachclub-Animationsprogramm rollt der Abend an. Allerdings nicht so schnell wie das Unwetter, das die Belegschaft kurzerhand zum Umdisponieren zwingt.

Während sich draußen Werbebanner und Oleanderbäumchen im Wind beugen, wird im verglasten Restaurant zum ersten Gang Dreierlei serviert. Das feine Ceviche von der Bachforelle mit Avocado und Chili geht aus diesem Dreikampf als klarer Sieger hervor; die recht wahllose Kombination aus Roastbeef mit Palmherzen und Rote-Bete-Couscous hätte es daneben nicht gebraucht. Dagegen überzeugt die zweite Vorspeise, fleischig-nussige Garnelen mit einem fruchtigen Tomatenchutney.

Auch das Grillhühnchen im Hauptgang ist gelungen, leichte Trockenheit überspielt der gelbe Curryschaum, für den Murday ein komplexes Currypulver hergestellt und zusammen mit anderen Gewürzen importiert hat. Sein Baba Ganoush, blumig-fruchtig dank eingelegter Zitronen, ist ein spannender Begleiter. Das Dessert aus Ananas, Maracuja und Vanille, zitrusfrisch statt solerosüß, läuft Fleisch und Fisch glatt den Rang ab.

Eine griffige Vorstellung von der mauritischen Küche hat sich durch dieses Menü nicht eingestellt. Wie auch, schließlich bedeutet regionale Küche, dass man in Bayern nicht kochen kann wie auf Mauritius. Wenn "Chef Bobby", wie Murday ihn nennt, im Frühjahr 2024 seinen Gegenbesuch antritt, wird er sein bayerisches Menü auch mit Zutaten vor Ort bestreiten. Immerhin wird er aber für die deutsche Gewürzpalette nicht wie Murday mit vierzig Kilo Gepäck anreisen müssen.