Die Tat in Oberhaching am frühen Mittwochmorgen war offenbar minutiös vorbereitet. Experten für politische Kriminalität ermitteln in 30 ähnlichen Fällen. Nur gegen wen?

Von Martin Bernstein

Fast vier Monate lang war Ruhe – zumindest im Großraum München. Am Mittwochmorgen haben die mysteriösen Brandstifter wieder zugeschlagen, die inzwischen schon etwa 30 Mal kritische Infrastruktur in und um München angegriffen haben. Bei Oberhaching brannte am frühen Morgen eine Maschine eines abgestellten Bauzugs. Der Schaden geht in die Hunderttausende.