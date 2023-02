Von Sebastian Krass

Ein Fest hätte es werden können für Marketing-Fachleute: Bestlage in Untergiesing, unverbaubarer Blick in die Isarauen, Neubauwohnungen in Top-Architektur. Und das sind nur die nächstliegenden Schlagworte für ein Projekt wie dieses, an der Claude-Lorrain-Straße 19, direkt gegenüber dem Schyrenbad. Bestimmt hätten sich die Menschen bei der Immobilienfirma Bauwerk noch mehr einfallen lassen, denn ihre Immobilienprojekte mit wohlklingenden Konzepten und Geschichten verbinden, das können sie. "Wir hatten schon überlegt, was wir dort machen wollen", erzählt Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk, "eher aufwendig und der tollen Lage und Umgebung entsprechend".