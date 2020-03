"Mitten in Bayern - Der Kopf des Kini" vom 6. März:

Am Ende seiner an sich originellen Kolumne über die "Enthauptung" des durch einen Sturm zerstörten Ludwig-II.-Denkmals in Kolbermoor ist Matthias Köpf leider eine bedauerliche Entgleisung unterlaufen. Wenn es dort heißt, dass "der echte Kini das Geld des Landes damals für rückwärtsgewandte Fantastereien verprasst hat", wird damit ein längst überholtes Klischee breitgetreten, das durch Wiederholen auch nicht wahrer wird.

Man muss nicht wie ich über Ludwig II. promovieren - es genügt, sich nur oberflächlich mit Ludwig II. zu beschäftigen, um zu wissen, dass der König in Wirklichkeit keinen einzigen Pfennig an Staatsgeldern ausgegeben hat. Darauf hätte er als konstitutioneller Monarch überhaupt keinen Zugriff gehabt. Was er für seine Schlösser und seine umfangreiche Kunstförderung ausgegeben hat, war bis zum letzten Pfennig sein eigenes Geld aus der sogenannten "Zivilliste" (seinem Jahresgehalt als König) und anderen privaten Einnahmen. Dieser Sachverhalt ist in den letzten Jahrzehnten schon so oft öffentlich richtiggestellt worden, dass er inzwischen zum Grundwissen jedes auch nur halbwegs interessierten Bayern gehören sollte.

Zwar war diese Zivilliste ein fester Etatposten des Staatshaushalts und insofern durch Steuergelder gespeist (weshalb viele Historiker die Schlösserausgaben dann eben doch als staatliche Ausgaben werten; d. Red.). Ludwig II. vertrat jedoch den Grundsatz: "Aus Bayern ist meine Civilliste u. so viel als möglich soll sie wieder Bayern zu gute kommen" (so 1869 an seinen Hofsekretär Düfflipp). Dementsprechend sorgte er dafür, dass das Geld im Land blieb, indem er seine Aufträge wenn irgend möglich an bayerische Firmen vergeben ließ, der armen Landbevölkerung im Gebiet der Großbaustellen seiner Schlösser über Jahre hinweg Arbeit und Brot gab und durch seine Ansprüche das bayerische Kunsthandwerk zu Höchstleistungen trieb. Es ist also keineswegs übertrieben, wenn ihn das König-Ludwig-Lied besingt: "Ja, du bautest deine Schlösser zu des Volkes Wohlergeh'n!"

Auch der Begriff "verprasst" ist also Fehl am Platz! Erst recht, wenn man bedenkt, dass Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee zusammen gerade einmal 31,3 Millionen Mark kosteten und damit weniger als die Reparationszahlungen, die Bayern für den nur wenige Wochen dauernden Krieg von 1866 an Preußen zu leisten hatte (30 Millionen Gulden = ca. 48 Millionen Mark). Von seiner das gewöhnliche Maß weit übersteigenden Wohltätigkeit für Arme und Notleidende ganz zu schweigen.

Denkmäler wie das in Kolbermoor hat ein solcher König daher mehr als verdient, nicht aber einen derart süffisant-reißerischen Ton, dessen sich Herr Köpf in seiner Kolumne befleißigt. Übrigens waren die "Fantastereien" Ludwigs II. so rückwärtsgewandt gar nicht. Im Gegenteil: Der Stileklektizismus, in dem er baute, war in der Zeit des Historismus modern - Burgen, Schlösser und Kirchen wurden im neuromanischen und neugotischen Stil errichtet, Neubarock und "zweites Rokoko" hielten in gutbürgerliche Wohnungen Einzug, und auch die exotische Orient- und Chinamode erfreute sich weiter Verbreitung. In Sachen modernster Technik, mit der er seine Bauten ausstatten ließ, war Ludwig II. seiner Zeit sogar in vielem weit voraus. Markus Schmitt, München