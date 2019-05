5. Mai 2019, 18:51 Uhr Baustelle Wissenslücke am Ostbahnhof

Stadtrat fordert von der Bahn ein Infozentrum zur Stammstrecke

Das Infozentrum der Deutschen Bahn am Marienhof ist ein Hingucker, wie es da auf Stelzen am Rande der Baustelle für die zweite S-Bahn-Stammstrecke steht. Von oben lässt sich trefflich rausgucken auf das große Baggern. Und manchmal macht die Bahn richtig was los. "Bar, Beat und Baustelle" war das Motto einer Themenwoche im vergangenen September. So etwas Ähnliches wünscht sich die Stadt München bald auch am Ostbahnhof, wenn im Herbst 2019 dort die Bauarbeiten für die Stammstrecke beginnen.

Weil die Bahn aber nicht mitspielt, soll die Stadt nun "erneut und mit Nachdruck von der Deutschen Bahn AG die umgehende Einrichtung eines Infopoints am Ostbahnhof" einfordern. Diesem Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion stimmte der Planungsausschuss des Stadtrats in dieser Woche einstimmig zu. Zuvor hatte das Gremium lebhaft über die Vorlage aus dem Planungsreferat diskutiert. Darin gab die Behörde wider, wie die Bahn ihre Ablehnung begründet: Die "bislang eingerichteten Kommunikationswege (Stadtteil-Newsletter, Mailkontakt, Telefonnummer, Twitter, Instagram usw.) seien gut angenommen worden". Auf diese Weise seien "mehrere hundert Bürgeranliegen aus Haidhausen individuell beantwortet worden". Im übrigen wolle die Bahn künftig "verstärkt an wechselnden Orten mit einem Infostand präsent" sein. Das Referat selbst ergänzt, man hielte ein festes Infozentrum auch am Ostbahnhof für "sinnvoll", das im übrigen auch der örtliche Bezirksausschuss fordert. In seiner Beschlussvorlage empfahl das Planungsreferat jedoch nur, die Ablehnung der Bahn zur Kenntnis zu nehmen - worauf die SPD mit ihrer Ergänzung reagierte. Die Fraktion hatte die Sache schon mit einem Stadtratsantrag angestoßen.

"Es geht bei der Stammstrecke um 3,8 Milliarden Euro", sagte SPD-Stadträtin Bettina Messinger, "da sollte nicht an einem Infopoint geknausert werden." Herbert Danner (Grüne) schimpfte: "Wir wissen überhaupt nicht, wie die Bahn dazu kommt, ihre Informationspolitik für gut zu befinden". Er frage sich, wie man auf die Idee kommen könne, "nur mit Infoständen in Haidhausen umeinander zu wandern". Es könne doch keiner nachvollziehen, ob es die wirklich gebe, ergänzte Johann Altmann (Bayernpartei). Was die Bahn in der Sache schon mal geschafft hat: die Reihen im Stadtrat zu schließen.