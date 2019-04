1. April 2019, 18:48 Uhr Bauruine in Berg am Laim Neuer Zaun, neue Hoffnung

Die Stadt hat einen neuen Zaun um die Bauruine der Griechischen Schule in Berg am Laim aufgestellt.

Im Dauerstreit um die Griechische Schule hofft die Stadt auf einen juristischen Vorteil

Von Heiner Effern

Der Streit um die Griechische Schule hat schon manche Schleife gedreht, nun könnte ein verschwundener Bauzaun die rechtliche Lage entscheidend verändern. Mit dem Metallgitter hatte der Staat Griechenland seinen Besitz in Berg am Laim abgesperrt, auf dem er vergeblich eine Schule zu bauen versuchte. Niemand durfte mit Verweis auf internationales Recht das Areal mit der Bauruine ohne Erlaubnis betreten. Auch nicht Mitarbeiter der Stadt, obwohl München dem Grundbuch zufolge Eigentümerin des Grundstücks ist. Da das Recht zwischen Eigentum und Besitz unterscheidet, lag eine Patt-Situation vor, die nur ein womöglich jahrelanger Prozess hätte klären können. Doch nun ist in der vergangenen Woche der griechische Zaun verschwunden und die Stadt hat selbst einen aufgestellt. Sieht aus wie vorher, könnte aber alles ändern.

"Die Stadt hat jetzt den Besitz", bestätigt Stephan Lorenz, Professor für Bürgerliches Recht an der LMU München, das scheinbar Offensichtliche auch aus juristischer Sicht. Griechenland könne schon noch versuchen, den Besitz wieder zu erlangen, müsste das aber vor Gericht erstreiten. Aus Sicht des Juristen Lorenz zumindest wäre das schwierig: Er sieht im Aufstellen des städtischen Zauns keinen hoheitlichen Akt der Stadt, sondern einen privatrechtlichen Vorgang des Eigentümers. Lorenz glaubt nicht daran, dass internationales Recht zum Tragen kommt.

Die Stadtpolitik rätselte am Montag noch, warum das Metallgitter Anfang vergangener Woche abgebaut wurde. Eine Sprecherin der Holding, zu der das Zaun-Unternehmen gehört, machte auf SZ-Anfrage keine Angaben. Am Donnerstag vergangener Woche erreichte das zuständige Kommunalreferat die Kunde, dass die Absperrung verschwunden und die Bauruine frei zugänglich sei. Abends um 22 Uhr umgab ein neuer Metallring den Rohbau, aufgestellt von einer Firma im Auftrag der Stadt. Man habe allein aus Sicherheitsgründen schnell regieren müssen, sagte eine Sprecherin des Kommunalreferats.

Mehr Informationen gibt es aus der Stadtregierung nicht. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) wollten sich nicht äußern. Niemand will eine neue und eventuell bessere Rechtsposition gefährden. Und niemand will den Staat Griechenland provozieren, der über das Auswärtige Amt dann wieder Grußbotschaften ins Rathaus schicken könnte. Denn die Zaunposse kommt zu einem pikanten Zeitpunkt.

Am Sonntag war eine Frist abgelaufen, nach der die Stadt eigentlich auf die Herausgabe des Grundstücks hätte klagen müssen. Doch noch laufen Verhandlungen, längstens bis zur Vollversammlung des Stadtrats am 10. April. Auf dem Tisch liegt ein Angebot der Stadt, das Grundstück für 6,7 Millionen Euro abzulösen, den Abbruch weitgehend zu tragen und ein neues Gebäude zu bauen, in dem Schüler des Michaeligymnasiums und auch 500 griechische Kinder unterkommen könnten. Griechenland müsste die Klassenzimmer mieten. Streitpunkt sind die Höhe der Miete und die Aufgabe des Besitzes.

Der Abbau des Zauns bedeute nicht, dass ein Kompromiss erzielt sei, hieß es von Stadtpolitikern. Man geht eher von einer Panne auf griechischer Seite aus. Deren Anwalt äußerte sich ebenfalls nicht. Nun müsse die neue Lage juristisch bewertet werden, sagte CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl. Wichtig sei eine vernünftige Lösung für beide Seiten. "Das ist ein neues Kapitel im Verwirrspiel um die Griechische Schule, aber davon lassen wir uns nicht vom Ziel abbringen: Die Bauruine muss weg, damit wir endlich mit dem Schulbau beginnen können", sagte die stellvertretende Fraktionschefin der SPD, Verena Dietl.

Den Bauzaun zierte am Donnerstag übrigens ein Banner mit dem altgriechischen Spruch "Molon Labe". Diese Kampfansage ("Komm und hol es") soll König Leonidas den Persern vor der Schlacht an den Thermophylen entgegen geschleudert haben. Wer nun wem in Berg am Laim erneut den Kampf ansagte, auch das blieb am Montag unklar.