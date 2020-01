Mitarbeiter des Baureferats müssen in den kommenden Wochen Hunderte Bäume fällen. Wegen des massiv auftretenden Eschentriebsterbens werden nun etwa 240 befallene Eschen in den Grünanlagen entlang der Isar umgesägt. Die Bäume sind mittlerweile im Raum München vom Aussterben bedroht, gegen den seit Jahren grassierenden Pilzbefall gibt es bislang kein Mittel. Doch die Eschen sind nicht die einzigen Bäume, die im Spätwinter gefällt werden müssen. Wegen des verstärkten Borkenkäferbefalls werden auch Fichten im Stadtgebiet umgesägt, in einer Grünanlage in Trudering sind wegen des vergangenen trockenen Sommers sechs Birken abgestorben, teilte das Baureferat am Mittwoch mit. Auch in der Aubinger Lohe werden demnächst zwei Birken fallen. Und die Fällaktionen gehen weiter: Bis Ende Februar werden auf dem Viktualienmarkt ein Baum, am Rindermarkt und an der Reichenbachstraße jeweils zwei Bäume umgeschnitten werden. Dazu kommen in den Maximiliansanlagen vier, am Böhmerwaldplatz acht, im Olympiapark und im Denninger Anger jeweils neun und im Luitpoldpark zehn Bäume verschwinden. Spaziergänger im Pasinger Stadtpark und im Ostpark werden bald feststellen müssen, dass dort 21 beziehungsweise 27 Bäume fehlen werden. Naturschützer beklagen, dass mit dem Fällen gerade alter Bäume Vögeln die Nistplätze geraubt werden und Insekten und anderen Tieren der Unterschlupf fehlt. Das Baureferat betont, dass deshalb "nach Möglichkeit" zumindest die Baumstümpfe erhalten bleiben sollen.

Trotz der vielen Fällungen zieht das Baureferat eine positive Bilanz beim Bestand der Bäume im öffentlichen Raum. So müssen zwar insgesamt 1190 Bäume wegen der Baumpflegemaßnahmen gefällt werden. Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr jedoch 2160 Bäume auf öffentlichen Flächen neu gepflanzt. Allerdings haben Jungbäume eine deutlich geringere ökologische Bedeutung im Vergleich zu Altbäumen, die zugleich Schatten spenden.