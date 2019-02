3. Februar 2019, 18:48 Uhr Bauprojekt Herausgeputzt

In einem verlassenen Hinterhof wird an der Fassade für die neue FC-Bayern-Erlebniswelt experimentiert. Die dabei verwendete Sgraffito-Technik reicht zurück bis in die Antike

Von Alfred Dürr

Einsam und verlassen liegen die Gebäude einer ehemaligen Gärtnerei, umgeben von weiten Feldern, direkt an der Unterhachinger Straße. Die Fenster sind zugemauert, wenige Autos fahren vorbei, und kein Mensch scheint sich hier an den südlichen Stadtrand, an der Grenze zu Neubiberg, zu verirren. Im Hinterhof des Anwesens und von der Straße aus kaum sichtbar, ragt ein zwölf Meter hohes Objekt in den trüben Winterhimmel. Schmale Rundbogenfenster sind zu erkennen, die in eine wie aufgemalt wirkende Fassade eines prächtig verzierten Altbaus eingebettet sind. Das Grundstück mit den dazugehörenden Freiflächen gehört der Nymphenburg Immobilien AG. Handwerker und Architekten experimentieren hier draußen an der Gestaltung eines außergewöhnlichen Bauprojekts: Mitten in der Altstadt, zwischen Rathaus und Dom, entsteht an der Weinstraße 7 und 7 a ein Neubau, der vor allem mit seiner Fassade einen speziellen Akzent im Stadtbild setzen wird. Doch bevor es soweit ist, wird im Niemandsland an der Musterfassade gewerkelt.

Je näher man dem Testobjekt mit Farbtönen in Schwarz, Rot und Grau kommt, desto deutlicher erkennt man, dass die Ornamente nicht einfach aufgemalt sind. Die reliefartigen Strukturen im Putz lassen die Formen der Verzierungen hervortreten und bewirken ein Spiel von Licht und Schatten. Es ist ein traditionelles aber auch aufwendiges Verfahren, mit dem gearbeitet wird: Die sogenannte Kratzputz- oder Sgraffito-Technik reicht zurück bis in die Antike. Vereinfacht gesagt geht es darum, mehrere farbige Putzschichten übereinander aufzutragen und dann im noch feuchten Putz bestimmte Flächen wieder freizulegen. So erhält man eine außerordentlich dekorative und plastische Fassade.

Wie die Fassade später aussehen wird, zeigt das Musterobjekt. (Foto: Stephan Rumpf)

"Es ist ein faszinierendes handwerkliches Produkt", sagt Markus Wienchol von der Nymphenburg Immobilien. Er hatte im Münchner Stadtarchiv recherchiert, wie die Häuser aussahen, die einst auf dem Grundstück der jetzigen Innenstadt-Baustelle standen: "Die Zeichnungen des Gebäudes aus dem Jahr 1872 machten deutlich, wie beeindruckend die Fassaden waren." Gemeinsam mit dem Architektenbüro Hild und K reifte die Idee, das neue Erscheinungsbild nach der historischen Vorlage zu gestalten. Es ging dabei nicht darum, den ursprünglichen Zustand mit der reich gegliederten Hausfront einfach zu rekonstruieren. Das Büro Hild und K will mit dem aktuellen Projekt "die Erinnerung an einen mondänen Vorkriegszustand" mit der Sgraffito-Technik verknüpfen, "um so zu einem zeitgenössischen Gebäude zu kommen".

Ein Fremdkörper wird der Neubau an der Weinstraße nicht werden. Sgraffiti waren beim Wiederaufbau nach dem Krieg ein beliebtes Stilmittel. In der Altstadt findet man diese speziellen Wandgestaltungen zum Beispiel beim Kaufhaus Beck am Marienplatz, aber auch an einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hackenstraße, Ecke Sendlinger Straße. Dort wurden die Balkone mit Sgraffiti verziert. Nun wird erstmals in größerem Umfang diese Technik für neues Bauen in der Altstadt wiederentdeckt.

Der FC Bayern baut seine Erlebniswelt in Nachbarschaft zur Frauenkirche. (Foto: Stephan Rumpf)

Als Architekt Andreas Hild das Konzept vor einem Jahr der Stadtgestaltungskommission vorstellte, traf er damit auf breite Zustimmung. An der Musterfassade kann man im Detail die Putztechnik und die Wirkung planen und überprüfen. "Wir kommen sehr gut voran", sagt Hild.

Wo sich bis vor Kurzem noch die Traditionsgaststätte Andechser am Dom und die Parfümerie Douglas in dem Block an der Weinstraße befanden, entsteht der Rohbau für das Haus, in dem der FC Bayern eine Erlebniswelt für seine Fans, ein bayerisches Lokal und ein Hotel unterbringen will. Die Fassadenarbeiten mit der Sgraffito-Technik sollen nach Auskunft von Wienchol im Frühling kommenden Jahres beginnen. Für September 2020 ist die Eröffnung des Neubaus geplant. "Noch rechtzeitig vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts", sagt Wienchol.