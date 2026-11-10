Die Münchnerinnen und Münchner haben mit ihrem erfolgreichen Baumentscheid ein bemerkenswertes politisches Zeichen gesetzt. Die Stadt wird mit den 1000 zusätzlichen grünen Schattenspendern, die nun pro Jahr gepflanzt werden, für kommende Hitzesommer deutlich besser gerüstet sein. Das klingt in Zeiten der Klimakrise nach einem logischen und selbstverständlichen Vorgehen in der Stadtpolitik, doch das täuscht. Denn die Mietenkrise und die Finanzkrise haben auch in München die Umweltpolitik an den Rand gedrückt, doch jetzt rückt sie plötzlich wieder in den Fokus.