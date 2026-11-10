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MeinungStadt übernimmt Pläne des BaumentscheidsDie Grünen werden zu ihrem Glück geschubst

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Kommentar von Heiner Effern

Lesezeit: 2 Min.

Mehr Grün im Grau: Mitten auf der Augustenstraße wurde bereits eine Platane gepflanzt. Bis 2040 sollen nun 12 000 neue Baumstandorte gefunden werden.
Mehr Grün im Grau: Mitten auf der Augustenstraße wurde bereits eine Platane gepflanzt. Bis 2040 sollen nun 12 000 neue Baumstandorte gefunden werden.
Foto: Robert Haas

In Zeiten knapper Kassen jährlich rund 40 Millionen Euro für neue Bäume: Die von OB Dominik Krause geführte Koalition trifft eine erste große klimapolitische Entscheidung. Allerdings nicht ganz freiwillig.

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Die Münchnerinnen und Münchner haben mit ihrem erfolgreichen Baumentscheid ein bemerkenswertes politisches Zeichen gesetzt. Die Stadt wird mit den 1000 zusätzlichen grünen Schattenspendern, die nun pro Jahr gepflanzt werden, für kommende Hitzesommer deutlich besser gerüstet sein. Das klingt in Zeiten der Klimakrise nach einem logischen und selbstverständlichen Vorgehen in der Stadtpolitik, doch das täuscht. Denn die Mietenkrise und die Finanzkrise haben auch in München die Umweltpolitik an den Rand gedrückt, doch jetzt rückt sie plötzlich wieder in den Fokus.

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