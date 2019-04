7. April 2019, 16:30 Uhr Bauma Herrin über die größte Messe der Welt

Mareile Kästner ist Projektleiterin der Bauma. Hunderttausende werden auf das Messegelände strömen. Dafür hat sie gesorgt.

Von Dieter Sürig

Mareile Kästner hat einen Albtraum: "Ich träume, dass ich Montagmorgen im Foyer auf der Galerie stehe - und der Eingang ist leer". Dabei kann die 45-Jährige doch ziemlich sicher sein, dass sich die Besucher auch bei der Bauma 2019 zum ersten Messetag an diesem Montag drängen, bevor endlich die Drehkreuze öffnen. Zum zweiten Mal betreut Kästner die Messe, die nur alle drei Jahre stattfindet, und 2016 waren die Besucherzahlen prächtig.

Mareile Kästner ist Projektleiterin der größten Baumaschinenmesse der Welt, ja der größten Messe rund um den Globus überhaupt. Was geht ihr da durch den Kopf? "Stolz, dass die Messe München mir diese Aufgabe anvertraut hat, und Freude über den großen Gestaltungsspielraum", sagt sie. In den nächsten Tagen werden 3700 Aussteller aus 63 Ländern ihre Innovationen aus der Baubranche präsentieren - auf einer Fläche von 617 000 Quadratmetern. An die 600 000 Besucher sollen kommen. Eine Messe der Superlative, und alles noch einmal ein bisschen größer als vor drei Jahren.

Das kann einen schon nervös machen. "Wir sind zwar sehr gut vorbereitet, trotzdem ist eine gewisse Anspannung da", gibt Kästner zu. Erst kürzlich gab es ein bisschen Aufregung wegen eines starken Sturms. Immerhin stehen auf dem Gelände zahlreiche riesige Kräne und Maschinen herum. "Ich bin erst Mitte der Woche gelöst, wenn ich so ein bisschen die Besucherzahlen kenne."

Für Kästner hat die heiße Phase der Messe bereits im Oktober begonnen: Die größten Aussteller haben seitdem ihre Stände aufgebaut. Wobei der Begriff Stand natürlich stark untertrieben ist. Die Firma Liebherr stellt einen gewaltigen Gebäuderiegel hin, zwei Stockwerke auf Stelzen. Es sind die ersten sichtbaren Ergebnisse einer dreijährigen Anstrengung: In Jahr eins legen Mareile Kästner und ihr Team Konzept, Preise und andere Dinge fest, im zweiten vermarkten sie die Flächen zum Quadratmeterpreis von 91 bis 290 Euro, im dritten Jahr verteilen sie die Buchungen auf die Fläche. "Aufplanung" nennt Kästner das. Diesmal war das nicht ganz so einfach, weil ein Teil der früheren Freifläche inzwischen mit zwei Hallen bebaut worden ist. Da gilt es, Firmen umzusetzen und gegebenenfalls von kleineren Flächen zu überzeugen. "Wir haben das nicht komplett ausgleichen können, haben Kunden verkleinern müssen. Das auszuhandeln, war eine Herausforderung", sagt sie.

"Auf jeden Fall ein Höhepunkt meines beruflichen Lebens"

Dafür wird sie jetzt belohnt, wenn sie übers Gelände fährt: Unversehens steht hier eine Asphaltmischanlage, dort eine gigantische Maschine für den Untertagebau. "Die gibt' s auch schon autonom, ohne Fahrerkabine", sagt sie begeistert, über jede Firma und jeden Kran hier kann sie etwas erzählen. "Ich finde es schon toll, wenn ich jetzt sehe, wie die Stände entstehen, die wir im kleinen Maßstab so geplant haben", schwärmt sie. Und ja, wenn sie denn die Zeit hätte, "würde ich gerne den Bagger-Führerschein machen".

Ihre große Affinität zur Branche zeigt sich allenthalben. "Es macht einfach Spaß, die Messe mit den Kunden vorzubereiten." Es scheint, als habe Mareile Kästner ihren Traumjob gefunden. "Auf jeden Fall ein Höhepunkt meines beruflichen Lebens", sagt sie selbst dazu. "Ich kann sehr viel umsetzen und anstoßen." Die Innenarchitektin hatte hier vor 16 Jahren als Projektassistentin für die kleinere Messe Bau angeheuert und sich hochgearbeitet, zwischendurch zwei Töchter auf die Welt gebracht. "Die sind zu einem Zwangsbesuch verpflichtet, freuen sich aber schon", erzählt sie. Das dürfte ihr auch helfen, aus dem Messealltag auszubrechen. "Wie ein schwarzes Loch, das sich verdichtet", so ist die Bauma für sie. "Man ist ein Stück von der Welt draußen abgekoppelt."