Schutt-Organisator

Wenn ein Haus abgebrochen wird, landet der ganze Schutt nicht einfach so auf einer großen Abraumhalde. Das Material muss vielmehr fein sortiert werden. Auch in einem Steinbruch ist es wichtig, für Ordnung zu sorgen: Große Steine und Felsbrocken auf den einen Haufen, Kies und Sand auf den anderen. Genau für solche Einsätze ist die Terex Finlay 883+ entwickelt worden. Sie ist geeignet für das Arbeiten mit trockenem Material, kann jedoch auch feuchte Stoffe sortieren und so beispielsweise im Bergbau eingesetzt werden. Die Maschine hat ein Eigengewicht von stattlichen 34 000 Kilogramm, ist fast 15 Meter lang und im kompakten Modus drei Meter breit. Von Texte und Fotos: Juri Auel