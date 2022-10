Der Aufbau aller Baumaschinen, Fahrzeuge und Stände auf der größten Messe der Welt stellt sogar das Oktoberfest in den Schatten, so aufwendig ist er.

Von Catherine Hoffmann

Kleine Menschen sind von Baustellen fasziniert. Da gibt es Kräne, die sich majestätisch über Dächern drehen, gigantische Betonmischer und Bagger, die sie am liebsten selbst mal steuern würden. "Baggahfaahn!", rufen Kinder begeistert, wenn sie so ein orangefarbenes Gefährt mit Riesenschaufel sehen. Auch für viele Profis, die im echten Leben Baggerfahrer sind oder einen Kran lenken, sind Baumaschinen in Aktion noch immer aufregend. Vor allem, wenn es sich um die schwersten, höchsten und modernsten handelt, die es auf der Welt gibt. Zu sehen sind sie von diesem Montag an wieder auf dem Münchner Messegelände in Riem, wo um 9.30 Uhr die Bauma öffnet. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie treffen wieder Aussteller und Einkäufer aus Bergbau und Bauwirtschaft zusammen, ein Ereignis, das selbst ein Superlativ ist - und für gewöhnlich auch viele Familien aus München und Umgebung lockt.

Firmen wie Doka, Komatsu, Liebherr, Peri, Putzmeister, Wirtgen, Zeppelin und viele mehr zeigen, was die Branche zu bieten hat: Bagger, Bohrgeräte, Gerüsttürme, Kräne, Kipper - bis hin zu Mining Dumpern, Monsterkippern, die mit Geröll beladen werden und tonnenweise Schutt aus Minen transportieren. Wie zum Beispiel der weiße Koloss von Liebherr, der einen der stärksten Antriebe hat, die es für kommerzielle Nutzfahrzeuge gibt. Seine Mulde ist so ausladend, dass sie erst auf dem Messegelände zusammengeschweißt und lackiert wurde. Wer auf so einer Maschine sitzt, thront weit über den Köpfen aller anderen. Aus der Fahrerkabine sieht die Umgebung vermutlich aus wie ein überdimensionaler Sandkasten.

Beeindruckend ist auch der 360-Grad-Blick, den die Webcam der Messe über ihr Gelände bietet. Ein Besuch der Bauma lohnt sich für alle, die als Kind von einem Job geträumt haben, der etwas ganz Besonderes ist. Wie heißt es so schön im Bagger-Lied? "Knatter, Quietsch und Ratatau, ohne mich geht Nichts am Bau".

