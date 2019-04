7. April 2019, 16:30 Uhr Bauma Von einer Ein-Mann-Idee zur größten Messe der Welt

Die Historie der Bauma erzählt Münchner Stadt- und Wirtschaftsgeschichte. Es ist eine Erfolgsstory, die sich bis heute ungebremst fortsetzt.

Von René Hofmann

Helmut Kohl vergaß das Wichtigste. Der damalige Kanzler hatte ein zwölfseitiges Redemanuskript vorbereitet, einmal in Fahrt, schoss er aber weit darüber hinaus. Von den Schwierigkeiten der Wiedervereinigung kam Kohl zur Stabilität der Deutschen Mark und dem - so notierten es die Chronisten damals - "Asylantenproblem". Seine Redelust war nicht zu stoppen, selbst nicht von der Aussicht auf die in dem festlich geschmückten Bierzelt auf der Theresienwiese bereitgestellten Leckereien wie Süßwasserfischsülze und kross gebratene Bauernente. Mehr als eine Stunde lang redete Kohl. Die Worte aber, auf die die meisten der geladenen Gäste gewartet hatten, die unterschlug er: "Die Bauma 1992 ist eröffnet."

An diesem Montag heißt es wieder: Die Bauma ist eröffnet. Die bedeutendste Messe der Baumaschinen- und Bergbaumaschinenbranche ist die - flächenmäßig - größte Fachausstellung der Welt. Sie dauert sieben Tage, bis Sonntag, den 14. April. Willkommen sind nicht nur Fachleute. Tickets gibt es online für 24 Euro, an den Tageskassen kosten sie 35 Euro. Die Organisatoren rechnen damit, dass dieses Mal mehr als 600 000 Besucher kommen könnten. Das wäre ein Rekord. Die Bauma ist gigantisch und eine Erfolgsgeschichte - und wie sie das wurde, ist ein spannender Teil der Münchner Stadt- und der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Ein Gewirr aus Baukränen ragte 1998 auf der 25. Bauma in München-Riem in den Himmel. (Foto: dpa)

Die Anfänge waren übersichtlich. 1954 wurde auf der Theresienhöhe eine Baumusterschau eröffnet. Die war eine Ein-Mann-Idee von Karl Rudolf Schulte. Der Sohn eines Architekten aus Herford hatte 1949 in Würzburg eine Bauausstellung initiiert. Deren Motto traf in der wegen des Zweiten Weltkriegs stark zerstörten Stadt einen Nerv: "Erst Baustoffe - dann Bauen." Ähnliche Ausstellungen in Bamberg und Aschaffenburg folgten, doch mit diesen wollte Schulte sich nicht zufrieden geben. Er strebte nach Größerem, er strebte in die Landeshauptstadt.

Seine Idee: Eine ständige Schau, auf der mehr als hundert Firmen immer wieder neu gruppiert, die neuesten Erzeugnisse der Bauindustrie vorführen. Ähnliche Schauen gab es damals schon in Rotterdam, Zürich, Paris, London und Hamburg. Schultes Plan: "Jeder, der bauen will, soll sich vorher bei uns umsehen."

Am 3. April 1954 ging es los. Und für die ersten zehn Tage lockte gleich noch eine besondere Attraktion - "eine Frühjahrsschau für Baumaschinen und Geräte zum Einsatz 1954". Von der berichtete der damals entsandte SZ-Reporter sichtlich beeindruckt: "Glänzende Löffel- und Eimerkettenbagger auf Raupen und Rädern sind aufgefahren, ein 20 Meter hoher silberner Kran schwenkt seinen Arm über den Ausstellungspark, auf den Kiesflächen fauchen schwere Dampfwalzen und kleine Planierraupen hin und her." Das Faszinosum der schweren Maschinen als Garant für den Erfolg - daran hat sich in all den Jahren nicht viel geändert.

Baustellen-Akrobatik: Einen kopfüber in einer Baggerschaufel schwebenden Bagger konnten die Besucher 1998 auf der Bauma bewundern. (Foto: Christine Vincon/picture-alliance/dpa)

Was sich verändert hat, sind die Themen, die rund um die schweren Maschinen verhandelt werden. Die ersten Messejahre waren geprägt vom Bauboom. 1960 fehlten in der Baubranche in der Bundesrepublik rund 500 000 Arbeitskräfte. Um die Produktivität zu steigern und die vorhandenen Arbeiter bei der Stange zu halten, wurden viele neue Maschinen angeschafft. So viele, dass sich der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes zu mahnenden Worten bemüßigt sah: "Nicht um jeden Preis verkaufen", riet er den Bauma-Ausstellern, "prüfen Sie, ob der Kunde die von Ihnen angebotene Maschine in seinem Betrieb wirklich braucht!"

Nach zwei Jahren die Ausstellungsfläche verdoppelt, im vierten Jahr die ersten ausländischen Firmen unter den Ausstellern: Es ging rasant bergauf mit der Bauma. 1962 war sie zu groß geworden für die Theresienhöhe. Sie zog um, auf das ehemalige Flughafengelände auf dem Oberwiesenfeld im Norden der Stadt. Auch dort setzte sich der Aufschwung zunächst fort. 1964 suchte das Fremdenverkehrsamt der Stadt München per Zeitungsannonce für die Messebesucher "dringend Privatzimmer, vor allem Einbettzimmer". Vom Flughafen, damals noch in Riem gelegen, wo zahlreiche Messe-Charter aus Mailand, Wien und Stockholm einschwebten, wurde ein Hubschrauber-Taxi-Dienst zum Oberwiesenfeld eingerichtet. Unendlich aber war der Aufschwung nicht.

1965 zeigten 13 deutsche Firmen auf der Bauma Innovationen in einem Bereich, der im Bauwesen zuvor lange vernachlässigt worden war: dem hygienischen. Sie offerierten Toilettenwagen mit Waschanlagen und kompletter sanitärer Einrichtung. Der 60-jährige Polier Hans H., mit dem die SZ damals einen Messerundgang unternahm, zeigte sich von der Neuerung allerdings wenig angetan: "Das selbstgezimmerte Häusl ist noch weit verbreitet."

In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre trübte sich die Stimmung ein. Die Wohnungsnachfrage ließ nach. Die öffentlichen Auftraggeber mussten ihre Ausgaben wegen der Haushaltslage sorgsamer abwägen. Bei den Baumaschinen gab es nicht mehr so viele Innovationen, einige bedeutende Firmen wollten es sich nicht mehr leisten, jedes Jahr nach München zu kommen und schmähten die Ausstellung - dort würden ja selbst "Gemüsehobel" präsentiert. Karl Rudolf Schulte wollte sein Werk in die Hände der Messe- und Ausstellungs-GmbH geben, war aber zunächst nicht zufrieden mit denen, die es dort entgegennehmen sollten (eine Lösung wurde erst nach seinem Tod gefunden, im Jahr 1967: für die Rechte zahlte die Messe-GmbH eine Millionensumme, die in eine Stiftung floss, über die ein Altenheim für Bauarbeiter finanziert wurde). Vor allem aber musste ein neues Ausstellungsgelände her, denn auf dem Oberwiesenfeld entstanden die Bauten für die Olympischen Sommerspiele 1972.

1973 wurde es bunt auf der Bauma. Grelle Farben waren nicht nur in vielen Wohnungen angesagt, auch die Maschinen wurden auffällig angemalt. Einen Designer, den die SZ um eine Einschätzung des Trends bat, überzeugte dieser nicht: "Ein Hersteller zeigt Zerkleinerungsmaschinen in Violett, mit Innereien in Grün und Rosa. Dieses Beispiel des völlig unfunktionellen und damit widersinnigen Gebrauchs der Farbe ist symptomatisch für fast alle Produkte, die auf den ersten Blick besonders attraktiv aussehen. Farbgebung wird anscheinend für den gemacht, der die Maschine kauft, und nicht für den, der mit ihr arbeitet. Popnostalgisches, um die Produkte an den Mann zu bringen, um zu überreden, wo die Argumente, die überzeugen könnten, fehlen."

Die Debatten, die damals um die Bauma geführt wurden, wirken einerseits bizarr, andererseits auch zeitgemäß. Als neuer Standort war die Theresienwiese ausgeguckt worden. Genauer gesagt: ihr Südteil. Der Messegesellschaft war dieser zu klein. In einer öffentlichen Stellungnahme appellierte sie an "das Messebewusstsein" der Münchner, "für zwei Wochen in Kauf zu nehmen, dass der schöne Blick auf die Bavaria durch einige Baumaschinen beeinträchtigt wird". Firmen aus aller Welt wollten nun einmal "in großer Zahl zu diesem einzigartig auf der Welt existierenden Baumaschinenmarkt kommen". Das aber gefiel längst nicht allen.

2004 drehte sich viel um die Ergonomie der schweren Maschinen. Immer leiser sollen diese werden, immer leichter zu bedienen sollen sie sein. Wie weit die Baumaschinen-Industrie auf diesem Weg schon vorangekommen ist, fasste Messebesucher Bernhard H. bei einer Umfrage so zusammen: "Dieser LKW fährt sich leichter als jeder PKW", schwärmte er, "obwohl das Gefährt 16 Gänge hat, könnte sogar eine Frau damit umgehen."

"Ein Herzstück unserer Weltstadt ist also nun zum Tode verurteilt - die Theresienwiese. Des Mammons wegen", zürnte ein Leserbriefschreiber in der SZ. Und ein anderer, von Beruf Arzt und Diplompsychologe, rechnete vor, wie kontraproduktiv ein Bauma-Umzug für die Entwicklung vieler Kinder sei: "Überall fehlen Spielplätze. Im Umkreis um die Theresienwiese stehen nach städtischen Erhebungen nur 0,19 qm Spielfläche pro Kopf zur Verfügung, im Stadtgebiet München ist es 1 qm, in der Schweiz sind es 6 qm, in Schweden 7, in Russland 8 und in England 20. Wir wissen aus genauen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Kinder, die nicht spielen können, passive Menschen werden, sie bleiben fantasiearm, werden nervlich überreizt und verkümmern seelisch."

Trotz der großen Bedenken stimmte der Stadtrat dem Umzug zu, stritt aber lange vehement darüber, wie die neuen Straßen für die Bauma auf der Theresienwiese zu gestalten seien: Sollten sie gepflastert werden, wie es CSU-Stadtrat Walter Hopf wünschte - weil der Graswuchs zwischen den Steinen einen "gefälligen Grünschimmer" erzeuge? Nein, meinte SPD-Mann Hans Schemm. Er forderte, "gleich ordentliche Teerstraßen zu bauen". Bei sieben Gegenstimmen siegte schließlich der Asphalt - und die Bauma hinterließ im Stadtbild bleibende Spuren.

Von 1969 bis 1973 fand die Messe im Zwei-Jahres-Rhythmus auf der Theresienwiese statt, wo sie auch 1975 aufgeführt werden sollte. Aber die Republik stürzte in eine Wirtschaftskrise. Steigende Rohölpreise, steigende Inflation, steigende Arbeitslosenzahlen - erst 1977 war die Stimmung in der Branche wieder so gut, dass eine Messe einberufen wurde. Seitdem gilt der Drei-Jahres-Turnus. 1998 fand die Kolosse-Schau auf dem neuen Messegelände im Osten ihre vierte Heimat.

Die war damals 430 000 Quadratmeter groß. Zur Eröffnungsfeier wurden die Tische üppig mit Sand, Kies und Ziegelsteinen geschmückt, und Oberbürgermeister Christian Ude schwärmte vor den geladenen Gästen: "Gerade die Bauma war auf dieses großzügige Messegelände und die damit verbundenen Entwicklungschancen dringend angewiesen. Jetzt kann sie ihre beeindruckende Erfolgsstory ungebremst fortführen." In diesem Jahr beträgt die Ausstellungsfläche 614 000 Quadratmeter. Eng geht es trotzdem zu.