Von Lea Kramer

Die Sommerferien stehen kurz bevor, da liegt ein bedeutsamer Brief im Postkasten. Das Schreiben kommt nicht überraschend, Moritz Burgkhardt hat es erwartet. Doch die auf Papier gedruckte Gewissheit, dass er und seine Familie sich bald ein neues Zuhause suchen müssen, wiegt noch einmal schwerer als die bloße Vorahnung. "Jeder weiß, was es in München bedeutet, wenn ein Haus verkauft wird. Wir sind jetzt nur noch in der Schadensbegrenzung", sagt er. Das Schwabinger Mietshaus an der Krumbacherstraße, in dem Burgkhardt wohnt, hat vor knapp zwei Jahren den Eigentümer gewechselt. Diesen Juli ist es in einzelne Eigentumswohnungen aufgeteilt worden. Erfahren haben er und seine Hausgemeinschaft das durch eben jenen Brief aus dem Sommer, welcher allen von der Stadt zugestellt worden ist. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, liegt auch daran, dass die Stadt München neue rechtliche Instrumente, um Mieter vor Verdrängung zu schützen, nicht anwenden kann - weil der Freistaat Bayern zögert.

Im Rahmen einer Novelle des Baugesetzbuches im Jahr 2021 - dem sogenannten Baulandmobilisierungsgesetz - haben Kommunen mehr Handlungsspielraum zugesprochen bekommen. Die Änderungen im Gesetz sollen dazu beitragen, auf lokaler Ebene schneller und mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Für Städte wie München sind aber noch weitere Aspekte aus dem Bundesgesetz interessant, etwa die Stärkung des Vorkaufsrechts oder das stadtweite Umwandlungsverbot von Miet- in Wohnungseigentum. Letzteres gilt allerdings nur, wenn die Kommune offiziell als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen worden ist. Zudem muss festgelegt sein, von welcher Anzahl von Wohneinheiten je Haus an das Umwandlungsverbot angewendet werden kann. Entsprechende Rechtsverordnungen mit den Details muss die Landesregierung erlassen.

Noch wird geprüft, für welche Städte eine Verordnung in Frage kommt

Als "angespannt" gilt ein Wohnungsmarkt dann, wenn die Menschen in ihrer Stadt oder Gemeinde nicht ausreichend Mietwohnungen finden - oder diese zu teuer sind. Kürzlich hat das bayerische Bauministerium 208 Städte, Märkte und Gemeinden im Freistaat als solche identifiziert. Die dazugehörige Verordnung ist seit 16. September in Kraft. Ende September habe der Ministerrat zudem die Einführung des Umwandlungsverbotes "auf den Weg gebracht", sagt ein Sprecher des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr auf SZ-Anfrage. Gerade werde noch untersucht, welche Städte und Gemeinden "in die Gebietskulisse einer Verordnung" aufgenommen werden könnten und ab welcher Anzahl von Wohnungen diese dann gelten solle.

Das Gesetz gibt einen Ermessensspielraum von drei bis zu 15 Wohnungen vor. Ein Verordnungsentwurf soll noch dieses Jahr fertig gestellt werden. "Danach folgt eine Anhörung aller bayerischen Städte und Gemeinden und eine Verbändeanhörung", so der Ministeriumssprecher. Nach Auffassung des Bauministeriums drängt es nicht, denn: "Bereits jetzt schon besteht in Bayern ein Schutz vor Umwandlungen von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen innerhalb ausgewiesener Erhaltungssatzungsgebiete."

Wenn die Mieter trotzdem ausziehen müssen

In München gibt es 36 solcher Erhaltungssatzungsgebiete, in denen Bauvorhaben oder Modernisierungen noch einmal gesondert geprüft werden, um die Bevölkerung vor Verdrängung zu schützen. Insgesamt 350 700 Münchnerinnen und Münchner leben in so einem Gebiet. Auch Moritz Burgkhardt und seine Familie. Seit Ende 2020 ist das Mietshaus an der Krumbacherstraße 9a, das mit dem Nachbargebäude an der Hiltenspergerstraße 29 eine Einheit bildet, Teil der Erhaltungssatzung Agnesstraße.

Weil sich der neue Eigentümer verpflichtet hat, die insgesamt 24 Wohnungen sieben Jahre lang nur an die Mieterinnen und Mieter zu verkaufen, hat die Stadt ihm aber eine Aufteilung in Eigentumswohnungen nicht verbieten können. "Wäre die Rechtsverordnung aus dem Baulandmobilisierungsgesetz bereits in Kraft, wäre das in diesem Maße nicht passiert", sagt eine Sprecherin aus dem Sozialreferat. Der neue Passus zum Umwandlungsverbot ist auf nicht einmal fünf Jahre befristet. Ausnahmen gibt es für den Erbfall oder wenn ein Haus zu zwei Dritteln an die Mieter verkauft wird. Dann dürfen die restlichen Wohnungen einzeln verkauft werden.

"Bei einem Großteil der Mieter und Mieterinnen besteht zwar Interesse an einem Kauf, aber die Möglichkeiten bestehen nicht - weil es zu teuer ist", sagt Projektmanager Burgkhardt. Seine Frau Julia Strohwald wohnt seit zehn Jahren in der 68 Quadratmeter großen Wohnung. Das Paar hat vor einem Jahr ein Kind bekommen. "Wir haben noch einen sehr fairen alten Mietvertrag. Mittlerweile sind die Mietpreise hier auf einem ganz anderen Niveau", sagt er. Die Familie lässt sich vom Mieterverein München beraten. Sie ist mit der Nachbarschaft gut vernetzt, hat eine Mietergemeinschaft gegründet und engagiert sich bei der Initiative "Ausspekuliert".

Detailansicht öffnen Für die Wiederherstellung des Vorkaufsrechts: Mieter der Krumbacherstraße im Januar. (Foto: Robert Haas)

Zunächst hatten sie gehofft, die Stadt würde ihre Immobilie selbst kaufen. Der Verkauf fiel allerdings genau in die Zeit, als das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig das kommunale Vorkaufsrecht mit einer Entscheidung ausgehebelt hatte. Es entschied, dass eine Kommune nur noch in Ausnahmefällen in einen Kaufvertrag eintreten darf - wenn ein Haus zu großen Teilen leer steht oder es eine Schrottimmobilie ist. Beides trifft auf die Krumbacher-/Hiltenspergerstraße nicht zu. Das gilt auch für Immobilien an anderer Stelle: Seit dem Urteil sind 40 Häuser in Erhaltungssatzungsgebieten verkauft worden, ohne dass die Stadt eingesprungen ist. "Diese Entwicklung führt zu einer erheblichen Einschränkung des Schutzes der Bewohnerinnen und Bewohner vor Verdrängung", sagt eine Sprecherin des zuständigen Kommunalreferats.

Umwandlungsverbot gilt nur bis Ende 2025

In Schwabing weiß die Hälfte der Mieterschaft bis heute nicht einmal, wie der neue Vermieter heißt. "Das Nachbarhaus hat ein Infoschreiben von einer neuen Eigentümergesellschaft bekommen. Wir allerdings nicht", sagt Moritz Burgkhardt. Er ist enttäuscht, dass das Umwandlungsverbot in anderen Städten bereits angewendet wird, in Bayern aber an der Landesregierung scheitert. "Ohne die Aufteilung in Wohneigentum wäre unser Haus sicherlich nicht so lukrativ gewesen. Gegen die Spekulationen am Immobilienmarkt sind alle bestehenden Maßnahmen nutzlos", sagt er.

Simone Burger, Vorstandsmitglied im Münchner Mieterverein und SPD-Stadträtin, sieht das ähnlich. "Berlin hat dieses Gesetz schon Anfang Oktober 2021 umgesetzt. Der Freistaat braucht noch Gutachten", sagt sie. Die SPD hat das Baulandmobilisierungsgesetz im Bund maßgeblich vorangetrieben, nach langem Ringen hat es auch der damalige Koalitionspartner CDU/CSU mitgetragen. Aus Bayern gab es allerdings immer wieder Versuche, das Gesetz doch noch zu stoppen. Je schneller die Verordnung in Kraft trete, desto besser, sagt Simone Burger, denn: Die Maßnahmen sind befristet. Sie gelten nur bis Dezember 2025. "Wir sind uns sehr sicher, dass München ein angespannter Wohnungsmarkt ist, auch ohne Gutachten", sagt sie.