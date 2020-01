Detailansicht öffnen Landwirte fühlen sich gegängelt, angeprangert und demonstrieren mit Traktoren – andere wiederum werfen ihnen Versäumnisse im Umweltschutz vor. (Foto: Imago)

"Barbarei im Kuhstall" vom 25. Januar, "Die Folgen der Tatenlosigkeit" vom 22. Januar, "Programm mit Stallgeruch" vom 21. Januar, "Den Bauern stinkt's" vom 17. Januar, "Bauernverband strikt gegen schärfere Regeln" vom 15. Januar und "Näher am Bauern" vom 14. Januar:

Wendehals-Politiker

Die Berichte in der SZ und in anderen Medien zum "Bauernaufstand" gegen neue Klimagesetze, insbesondere die Düngevorschriften, haben bei mir nur Kopfschütteln ausgelöst. Für das Verhalten der Bauern habe ich nicht das geringste Verständnis. Glauben etwa ausgerechnet diejenigen, die mit Massentierhaltung, Monokulturen, massivem Gifteinsatz und Überdüngung einen wesentlichen Anteil an der Verödung unserer Landschaft, am Artensterben und dem hohen CO₂-Ausstoß haben, sie müssten als Einzige nichts dazu beitragen, um dem Klimawandel zu begegnen? Was soll das? So wie Gewerbe und jeder einzelne von uns aufgefordert ist, umzudenken und dem Umdenken auch ein entsprechendes Handeln folgen zu lassen, muss das auch für die Bauern gelten.

Ich habe daher auch keinerlei Verständnis für Wendehals-Politiker à la Söder und Kaniber, die angesichts einer gut organisierten und massiv auftretenden Lobby nun wieder einknicken und alles Erreichte in Frage stellen. So macht man sich frisch erreichte Wählergruppen wieder kaputt, ohne dass die bediente Lobby wohl zurückkehrt, denn die wählt jetzt offenbar lieber AfD - nicht gerade die intelligenteste Strategie. Wolfgang Wieser, München

Bauern brauchen Verlässlichkeit

Zum Diskussionspunkt "Nitrat im Grundwasser": Aus eigener Erfahrung können wir Ihnen berichten, dass das Messnetz Stellen enthält, die einer Bezeichnung als "Grundwassermessstelle" Hohn sprechen. In fünf Kilometern Entfernung von unserer Hofstelle befindet sich ein flacher Wassergraben, der aus einer kleinen Quelle gespeist wird. Ringsum befinden sich Äcker. Dieses Rinnsal wird uns als "Grundwassermessstelle" genannt, die dafür verantwortlich sei, dass unser Betrieb die Nitratmesswerte nicht einhält. Unsere Flächen sind fünf Kilometer (!) von dieser Messstelle entfernt. Egal, was wir tun, wir haben keinerlei Einfluss auf die Messwerte.

Und zu Werten aus Oberflächengewässern muss man auch noch wissen, dass Nitrat, wenn es im Boden versickert, sowohl von Pflanzen aufgenommen werden kann, über Sauerstoff im Boden denitrifiziert werden kann oder sich gleich mit der Luft zu elementarem Stickstoff umwandeln kann, so dass weniger Nitrat im Grundwasser ankommt, als an der Oberfläche gemessen werden kann.

Zur Debatte ums "Weitermachen wie bisher": In der Landwirtschaft wurde in den letzten Jahrzehnten kaum "weitergemacht wie bisher", oder sehen Sie noch Knechte und Mägde, die den Mist mit den Mistgabeln auf dem Feld verteilen, die Kühe von Hand melken oder das Gras mit der Sense mähen (noch gar nicht so lange her...) Oder verpilztes Getreide, Roggen mit Mutterkorn? Seit der Öffnung des deutschen Marktes für den Weltmarkt konkurrieren wir mit den Produktionsmethoden in Afrika, den USA, Spanien.... Die neueren Traktoren haben bessere Abgaswerte als die Autos, und mit den Traktoren fährt man nicht in den Urlaub, zum Einkaufen, die Kinder abholen oder zum Flughafen.

Das Problem, das die Landwirte im Moment jedoch am meisten beschäftigt, ist folgendes: Wenn Landwirte investieren, dann sind sie sich dessen bewusst, dass diese Investitionen sie die nächsten 15 bis 25 Jahre begleiten und in dieser Zeit gezahlt sein sollten. Oder man hat zum Beispiel vor zehn Jahren investiert zu den damaligen Regeln und hat noch zehn Jahre zu zahlen. Wir sehen uns im Moment vielen Forderungen gegenüber, im Bereich Tierhaltung, Ackerbau, et cetera. Zu uns ist jedoch bis jetzt noch niemand gekommen, der uns händeringend gebeten hätte, dass wir bitte für die nächsten 15 Jahre Bioprodukte, oder Milch aus der Region oder Strohschweine oder Freilandschafe oder... zu einem akzeptablen (!) Preis erzeugen/großziehen sollen (ach ja: Bio jetzt auch bei Lidl; EU-Bio und Bioland wird gleich bezahlt...). Fazit: Wenn der Absatz gesichert ist - und nicht nur ein Jahr lang -, der Preis passt und die Produktionsgrundlage (Boden) vernünftig behandelt werden, dann werden Ihnen die Landwirte alles mögliche produzieren. Dass man nicht von Luft und Liebe leben kann, wissen wir am allerbesten. Barbara Schamberger-Oswald, Merching

Die Förderbüchse der Pandora - oder: Agrarpolitische Fehlentscheidungen und ihre Folgen

Was verbindet die Überdüngung der Böden mit den skandalumwitterten Milchviehbetrieben im Unterallgäu und deren übergroßen Nutztierbeständen? Beide sind sie das Ergebnis von agrarpolitischen Fehlentscheidungen, die vor Jahren getroffen wurden und deren negative Auswirkungen nun offen zu Tage treten.

Eine der gravierendsten Fehlentscheidungen erfolgte im Jahr 2007: Bis 2006 wurden Investitionen in die Haltung von Nutztieren, wie zum Beispiel der Neubau eines Rinder- oder Schweinestalls, von staatlicher Seite nur dann gefördert, wenn der landwirtschaftliche Betrieb mit seiner Investition nicht gegen das Kriterium der sogenannten "Flächenbindung" verstieß. Das Kriterium der Flächenbindung war erfüllt, wenn die Anzahl der Nutztiere des Betriebs und die Größe der von dem Betrieb bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzfläche das Verhältnis von zwei Großvieheinheiten (= Rinder) pro Hektar Nutzfläche nicht überschritt.

Für die Agrarlobby - zu der auch der Bayerische Bauernverband zählt - stellte die Flächenbindung ein Investitionshindernis dar, das wachstumsorientierten Landwirten die Vergrößerung ihrer Nutztierbestände erschwerte. Die Agrarlobby drängte daher auf die Streichung der Flächenbindung als Fördervoraussetzung. 2007 erfüllte die CDU/CSU-geführte Bundesregierung der Agrarlobby deren lange gehegten Wunsch.

Agrarpolitik ist Förderpolitik - und daher stellt der auf den ersten Blick harmlos erscheinende Wegfall einer Fördervoraussetzung aus agrarpolitischer Sicht einen Dammbruch dar, denn mit ihm wurde das Tor zur staatlich geförderten Industrialisierung der Nutztierhaltung und zur Überdüngung der Böden mit Gülle aufgestoßen.

Die Bauern, die derzeit im Wochentakt mit ihren Traktoren zu Sternfahrten aufbrechen, um gegen die Agrarpolitik im Allgemeinen und die Düngeverordnung im Speziellen zu protestieren, wären daher gut beraten, nicht gegen die Düngeverordnung, sondern für die Wiedereinführung der flächengebundenen Nutztierhaltung zu demonstrieren. CSU und Bayerischer Bauernverband wiederum sollten sich ihrer Verantwortung stellen und ihre damalige Fehlentscheidung umgehend korrigieren. Übrigens: Der Bundeslandwirtschaftsminister, der 2007 die Flächenbindung als Fördervoraussetzung abschaffte und damit die Büchse der Pandora öffnete, hieß Horst Seehofer. Roland Sommer, Diedorf