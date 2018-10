15. Oktober 2018, 15:16 Uhr Bauen und sanieren Große Pläne

Was an den vier großen Klinikstandorten vorgesehen ist

Von Inga Rahmsdorf

Harlaching: Neubau für 255 Millionen Euro

Simulation: München Klinik (Foto: )

Im kommenden Jahr soll in Harlaching mit dem Bau eines neuen Klinikgebäudes begonnen werden. Perspektivisch soll der Neubau die bestehenden Häuser ersetzen, die in den Sechzigerjahren errichtet wurden und nicht mehr den baulichen Anforderungen einer modernen Klinik entsprechen. Vor allem die Bereiche Traumamedizin, Schlaganfallversorgung, Geburten, Kindermedizin und Altersmedizin werden gezielt ausgebaut. 255 Millionen Euro investiert die München Klinik in den Neubau, der 31 000 Quadratmeter groß wird und nach viereinhalb Jahren Bauzeit bezugsfertig sein soll. Im Auftrag der Stadt wird zudem eine Machbarkeitsstudie erstellt, um zu untersuchen, wie beispielsweise zusätzliche Reha-Angebote auf dem Gelände untergebracht werden können.

Neuperlach: Ein Labor für alle

Simulation: München Klinik (Foto: )

Im bestehenden Gebäude der Klinik in Neuperlach mit etwa 500 Betten ist die Renovierung bereits seit Sommer 2018 abgeschlossen. Mehr als 50 000 Menschen erhalten an dem Standort jährlich eine Behandlung bei internistischen und chirurgischen Erkrankungen, ambulant und stationär. Jedes Jahr kommen dort mehr als tausend Babys zur Welt. Zudem entsteht auf dem Gelände ein Neubau, in dem das Zentrallabor der München Klinik untergebracht wird. Auf drei Geschossen und 2200 Quadratmetern sollen künftig die Proben aller Kliniken analysiert und die Befunde erstellt werden. In dem Laborneubau werden die Departments für Klinische Chemie und Mikrobiologie sowie das neue Hygienelabor zusammengefasst. Baubeginn ist für 2019 geplant.

Schwabing: Brücke zwischen Alt und Neu

Simulation: München Klinik (Foto: )

Der erste Klinikneubau der München Klinik wird 2020 in Schwabing fertiggestellt. Auf fünf Etagen und 18 000 Quadratmetern ist Platz für 415 Betten. 140 Millionen Euro kostet der Bau, der über eine verglaste Brücke mit dem denkmalgeschützten Haus 24 verbunden ist. Es wird dort eine Kinderklinik, eine Geburtsstation sowie ein großes interdisziplinäres Zentrum für Erwachsene geben. Der Stadtrat hat 2017 beschlossen, das Areal in Schwabing mit den historischen Pavillon-Bauten weiter medizinisch zu nutzen und es in einen Gesundheitscampus zu verwandeln. Nicht nur mit Kliniken, sondern auch mit Arztpraxen, Reha-Einrichtungen und Forschungsinstituten. Außerdem sollen zwei der Altbauten zu 100 Personalwohnungen umgebaut werden.

Bogenhausen: Ein Anbau mit Landeplatz

Simulation: München Klinik (Foto: )

Mit 1000 Betten wird Bogenhausen auch künftig das größte Krankenhaus und größte Notfallzentrum der München Klinik sein. Das vorhandene Gebäude wird modernisiert und durch einen Neubau nach Osten erweitert. Dort wird ein moderner Zentral-OP untergebracht, auf dem Dach des viergeschossigen Anbaus können Hubschrauber landen. Einige Abteilungen der Schwabinger Klinik werden nach Bogenhausen verlegt. Im kommenden Jahr soll der Bau beginnen und insgesamt 395 Millionen Euro kosten. Der Fokus in Bogenhausen liegt auf Herzzentrum, Neurozentrum, onkologischem Zentrum und einem Zentrum für den Bewegungsapparat. Der Neubau soll 2022 bezogen werden, danach beginnt die Sanierung des Haupthauses.