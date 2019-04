9. April 2019, 19:00 Uhr Baubranche Zurück in die Gummistiefel

Jürgen Büllesbach war lange Jahre Chef der Bayerischen Hausbau - mit mehr als 200 Mitarbeitern und zuletzt 325 Millionen Euro Umsatz. Jetzt kümmert er sich mit sechs Kollegen um das Immobilienvermögen eines der reichsten Deutschen. Warum tut er das?

Von Sebastian Krass

Dort unten also soll das Herz des Quartiers entstehen, ein Park. Da braucht es noch etwas Fantasie. Jürgen Büllesbach steht am Fenster eines Besprechungsraums in der denkmalgeschützten Unternehmenszentrale von Knorr-Bremse und zeigt auf in die Jahre gekommene Fabrikdächer. Und da, wo die Fabrikdächer sich weiter nach Norden erstrecken, da entsteht dann das Wohnquartier. 600 Wohnungen, alle zur Miete, das betont Büllesbach. Und nach Süden, zur viel befahrenen Moosacher Straße hin, kommen an die Straßenecke ein knapp 100 Meter hohes Bürogebäude und ein weiteres vier- bis sechsstöckiges Bürogebäude. "Wohnpark", "Tower" und "Campus", das sind die drei Teile des "Opes-Quartiers", für dessen Entwicklung Büllesbach in den nächsten Jahren zuständig ist - und wofür er seinen Job als Vorstandschef der Bayerischen Hausbau aufgegeben hat.

Es war eine in mehrerer Hinsicht ungewöhnliche Personalie, die da Anfang 2018 durch Immobilien-Fachmedien ging: dass Büllesbach, der an der Spitze der Hausbau zu einem prägenden, aber auch streitbaren Kopf des Münchner Wirtschaftslebens geworden war, per Jahresende das Unternehmen verlassen werde. Und dass er künftig als Geschäftsführer eine neue Firma aufbauen werde, die Opes Immobilien, ihr Zweck: das private Immobilienvermögen des Milliardärs Heinz Hermann Thiele, 78 Jahre alt, Mehrheitsaktionär der Knorr-Bremse und laut Forbes und Bloomberg einer der 100 reichsten Menschen der Welt, zu pflegen und zu mehren.

Warum verlässt einer ein Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern, zuletzt 325 Millionen Umsatz und dem stattlichen Gewinn von 144 Millionen Euro nach Steuern? Um bei einem "Immobilien-Start-up" anzufangen, wie Büllesbach selbst sagt, mit aktuell sechs Mitarbeitern? Oft stecken hinter so einem Wechsel ein Konflikt oder eine Unzufriedenheit. In diesem Fall war es offenbar anders. "Ich hatte das Glück, mit Anfang 40 die Verantwortung für die Hausbau zu bekommen", erzählt Büllesbach, der inzwischen 51 Jahre alt ist. "Aber nach zehn Jahren kam in mir auch die Frage auf, ob ich diesen Job noch einmal 15 Jahre mit dem selben Elan ausfüllen kann. Ein Unternehmen zu führen, das muss man mit Begeisterung machen. Und man muss aufpassen, dass sich dabei keine Abnutzungseffekte einstellen." Schon im Spätsommer 2017 habe er seiner Chefin Alexandra Schörghuber, Vorsitzende des Stiftungsrates, der hinter der Hausbau steht, mitgeteilt, dass er gehen werde. "Es muss nicht immer so sein, dass man als Manager gegangen wird, man kann sich auch selbst für etwas Neues entscheiden." Es sei ihm aber wichtig gewesen, dass die Nachfolge gut geregelt wird und dass es ein Abschied im Guten wird. Büllesbach behielt seine Funktion bei der Hausbau noch ein Jahr. In dieser Zeit gab er die Verantwortung nach und nach ab. Im Sommer 2018 konnte er sich schon die Zeit nehmen, eine Delegation aus der Architektur-Fakultät der Technischen Universität München durch das dem Abriss geweihte Arabella-Haus zu führen und zu erklären, warum eine Sanierung technisch und wirtschaftlich nicht machbar sei und dass die Hausbau einen würdigen Nachfolgebau errichten wolle. Im Oktober 2018 dann fing Büllesbach den neuen Job an.

Den Begriff des "Start-ups" relativiert Büllesbach im Gespräch selbst ein wenig. Schließlich sei die Opes, die ihren Sitz in Grünwald hat, eine zwar kleine Firma, aber eine "mit sehr guter Kapitalausstattung" durch den alleinigen Gesellschafter Thiele. "Ich wollte in meiner neuen Aufgabe weniger Zeit in Sitzungen verbringen und wieder mehr selbst an Projekten arbeiten", sagt Büllesbach, der an der Bundeswehr-Uni in Neubiberg Bauingenieurwesen studiert und dort auch promoviert hat, über seinen neuen Job. "Hier bin ich wieder mehr Ingenieur und selbst mit der Arbeit von Planungsbüros befasst, bin öfter wieder auf einer Baustelle, mit Gummistiefeln und Helm."

Und er steht weniger in der Öffentlichkeit. Als Chef der Hausbau ging es immer auch darum, Projekte zu verteidigen, die Kritik auf sich ziehen. Braucht die Stadt wirklich noch ein Luxushotel in der ehemaligen Staatsbank an der Kardinal-Faulhaber-Straße 1? Und muss ein Münchner Traditionsunternehmen wie die Hausbau wirklich eine Drei-Zimmer-Wohnung für mehr als eine Million Euro zum Verkauf anbieten wie auf dem ehemaligen Paulaner-Gelände in der Au? Bei solchen Themen konnte Büllesbach ungemütlich werden. Auf die Frage, warum die Hausbau solche Preise verlange, antwortete er in einem SZ-Interview: "Weil das der Markt ist." Und sein Unternehmen müsse auch bei explodierenden Bodenpreisen und Baukosten Profit machen. Im Übrigen würden beim Paulaner nicht nur die 40 Prozent geförderten und preisgedämpften Wohnungen nach den Regeln der sozialen Bodennutzung (Sobon) gebaut. Die Hausbau behalte auch 300 Mietwohnungen im Bestand.

Büllesbach könne ein "harter Hund sein und unfreundlich werden, wenn man Fehler macht. Er weiß immer, wessen Interessen er vertritt", sagt der Münchner Architekt Andreas Hild, dessen Büro Hild und K öfter mit der Hausbau zusammengearbeitet hat, etwa beim Gewerbeteil der Welfenhöfe, die an das Paulaner-Areal angrenzen, und beim Umbau des Wirtshauses Donisl am Marienplatz. Auch die Neugestaltung des denkmalgeschützten Einkaufszentrums Bikini Berlin am Bahnhof Zoo haben Hild und K für die Hausbau entworfen. Aber man müsse auch bedenken, sagt Hild, "dass das Immobiliengeschäft ein hartes Spiel für alle Beteiligten ist. Man denkt von den Investoren immer, dass sie ganz einfach irrwitzige Summen verdienen. Aber das stimmt so nicht, die gehen mit den Summen, um die es in dieser Stadt geht, enorme Risiken ein." Hild hält Büllesbach für "eine der intelligentesten Nasen unter den Immobilienentwicklern in München". Und er sei "seriös und zuverlässig". Anders als manch anderer Entwickler: "Die lügen in Gesprächen mit der Stadt das Blaue vom Himmel, um eine Genehmigung zu bekommen. Das tut Büllesbach nach meiner Beobachtung nicht", erzählt Hild. Und ja, auch er habe schon Diskussionen mit Büllesbach gehabt, sagt Hild. Architektur zum Beispiel sei "für ihn schon auch Mittel zum Zweck, aber man kann mit ihm reden, er lässt sich beraten und von guten Argumenten auch überzeugen".

Welche Rolle spielt gute Architektur bei einem Bauprojekt? Und was darf sie kosten? Diese Fragen stellten sich auch beim Opes-Quartier, in das Geldgeber Thiele mehrere hundert Millionen Euro investieren wird und das er danach komplett im Besitz behalten und vermieten will. Sein neuer Chef habe hohe Ansprüche an die Architektur, sagt Büllesbach. Und er wolle die nun umsetzen. Beim ersten Bauabschnitt, dem "Campus", habe man sich für einen Entwurf des dänischen Büros Henning Larsen Architects entschieden. Es werde eine Natursteinfassade bekommen, was schon einmal nicht die billigste Lösung ist.

Und welche Art von Wohnen entwickelt Büllesbach diesmal? Er spricht von "unterschiedlichen Ausprägungen des Wohnens, Studentenappartements, altersgerechtes Wohnen und auch Werkswohnungen sind denkbar". Schließlich wisse Thiele, dass eine bezahlbare Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes ein gutes Argument sein könne, um Mitarbeiter für Knorr zu gewinnen. Neben den Sobon-Regeln gehe es um Wohnraum für "die Mitte der Gesellschaft", sagt Büllesbach. Zu einem wirklich gemischten Quartier gehöre aber auch "der obere Teil des gesellschaftlichen Querschnitts". Und so könne es durchaus eine Penthouse-Wohnung für 25 Euro pro Quadratmeter geben. Es müsse möglich sein, "für eine herausragende Wohnung so einen Preis zu verlangen".

Bis das Quartier bezogen ist, vergehen noch ein paar Jahre. Büllesbach hofft, dass der Stadtrat noch vor der Sommerpause das Startsignal für einen neuen Bebauungsplan gibt. "Wenn wir mit allen Bauabschnitten im Jahr 2027 fertig sind, hat alles prima geklappt", sagt er. Und dann, davon kann man ausgehen, gibt es schon neue Projekte. Denn die Hälfte seiner Arbeitszeit steckt Büllesbach in die Suche nach Grundstücken und Immobilien zum Ankaufen. Er sehe, so sagt Büllesbach, seine Stärke eher darin, "komplexe Projekte zu entwickeln oder etwas Neues aufzubauen, als aus einem funktionierenden Geschäft die letzten drei Prozent Effizienz herauszuholen".

Aber warum hat er sich wieder anstellen lassen? Einer mit seinem Namen und seiner Erfahrung gerade auf dem boomenden Münchner Immobilienmarkt hätte sich doch auch selbständig machen können, mit "Büllesbach Immobilien" hier und da ein bisschen nachverdichten. Da haben sich schon ganz andere eine goldene Nase verdient. Hätte er vielleicht machen können, sagt Büllesbach. "Aber um als Selbständiger die Projekte entwickeln zu können, die ich interessant finde, weil sie eine gewisse Größe und Bedeutung haben, müsste ich über ein entsprechendes Vermögen verfügen. Das habe ich nicht."