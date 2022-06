Putzbrunn:Streit auf Baustelle endet in Prügelei

Streit auf Baustelle endet in Prügelei

Auf einer Baustelle in Putzbrunn ist es am Mittwoch zu einer Prügelei gekommen. Drei Bauarbeiter, zwischen 36 und 45 Jahre alt, sollen zur Mittagszeit mit ihrem Vorgesetzten in Streit geraten sein. Nach Polizeiangaben haben die Bauarbeiter im Laufe der Auseinandersetzung dann ihrem 35-jährigen Vorgesetzten mehrmals ins Gesicht geschlagen. Dabei hätten sie auch ihre Helme benutzt und zudem auf ihren Chef eingetreten. Daraufhin seien 15 weitere Arbeiter der Baustelle hinzugekommen und hätten die drei Männer vor weiteren Übergriffen abgehalten. Die drei Tatverdächtigen flohen daraufhin von der Baustelle, konnten aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Der Vorgesetzte der Arbeiter wurde ins Krankenhaus gebracht. Die drei Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.