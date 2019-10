Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert in einem offenen Brief an die Münchner Verkehrsgesellschaft und die Bahn die Einschränkungen an diesem Wochenende. Wegen der Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke und dem eingeschränkten Verkehr der U-Bahn-Linien U 3 und U 6 sei in Summe die Erreichbarkeit der Münchner Innenstadt nicht mehr gegeben. Man halte es für wichtig, die Baumaßnahmen so zu koordinieren, dass nicht gleichzeitig Sperrungen bei U-Bahn und S-Bahn stattfinden. Zusätzlich, so Pro Bahn, wäre im Bereich der S-Bahn auch ein besserer Ersatzfahrplan nötig, etwa indem der 20-Minuten-Takt auf der S 1 aufrechterhalten wird, oder durch einen Behelfsbahnsteig an der Poccistraße, der ein Umsteigen zwischen S-Bahn und U3/6 ermöglichen würde.