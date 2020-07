Die Stadtwerke erneuern von diesem Montag an insgesamt neun Weichen am U-Bahnhof Münchner Freiheit. Die U-Bahnlinien U 3 und U 6 müssen deshalb bis Freitag, 18. September, in der Innenstadt unterbrochen werden: Der Abschnitt zwischen den Haltestellen Universität und Münchner Freiheit ist in diesem Zeitraum voll gesperrt. Die Wege zu den Haltestellen der Ersatzbusse, die in den Zeiten des stärksten Berufsverkehrs alle zwei Minuten fahren sollen, sind ausgeschildert, die Linienverlaufsschilder in den Stationen sind angepasst worden. Zudem gibt es laut Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zusätzliche Umfahrungsmöglichkeiten mit Bus und U-Bahn (www.mvg.de/freiheit). Der Abschnitt zwischen Münchner Freiheit und Universität, der nun erneuert wird, ist laut MVG eines der am stärksten genutzten Abschnitte des Münchner U-Bahnnetzes.