Wegen der Bauarbeiten im U-Bahnhof Sendlinger Tor gibt es in den beiden kommenden Wochen von Sonntag, 10. November, bis einschließlich Donnerstag, 28. November, abends Einschränkungen auf den U-Bahnlinien U 1 und U 2. Täglich außer Freitag- und Samstagabend beginnt der 20-Minuten-Takt auf der U 1 und U 2 bereits gegen 23 Uhr, also etwa eine Stunde früher als gewohnt. An den Stationen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße fahren die Züge teilweise von anderen Gleisen ab als gewohnt. Weitere Infos: mvg.de.