9. August 2019, 18:52 Uhr Bauarbeiten Stammstrecke wieder gesperrt

Auch an diesem Wochenende, bis Montag, 4.30 Uhr, fahren auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof wegen Bauarbeiten keine Züge. In den Nächten ist auch der Regionalverkehr beeinträchtigt. Die Bahn bietet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen an, die alle S-Bahnhöfe anfahren außer den Marienplatz. An dessen Stelle wird der Odeonsplatz angefahren. Zudem fahren die Tramlinie 19 und die U 5 in dichteren Takten. Informationen über den Ersatzfahrplan gibt es im Internet unter s-bahn-muenchen.de. In den Nächten auf Sonntag und Montag kommt es zudem zu Haltausfällen wegen Oberleitungsarbeiten in Laim. Für die kommende Woche ist zudem zu beachten, dass die Züge Richtung Ostbahnhof nicht am Hauptbahnhof halten.