16. August 2019, 18:58 Uhr Bauarbeiten S-Bahnen halten nicht am Marienplatz

Bis Montagfrüh um 4.30 Uhr ist die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt, weil an den Wochenenden in den Sommerferien mehrere Tunnelbahnhöfe modernisiert werden. Zwischen der Donnersbergerbrücke und dem Ostbahnhof hat die Bahn deshalb einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. In den Nächten von Samstag auf Sonntag sowie von Sonntag auf Montag gibt es außerdem Umleitungen und Ersatzbusse für die Linien S 1, S 2 und S 8, Grund hierfür sind Arbeiten an der Oberleitung in Laim. Betroffen sei davon der gesamte Abschnitt zwischen Pasing und Daglfing, wie die Deutsche Bahn mitteilte. In der kommenden Woche wird zudem der Marienplatz zum Teil vom S-Bahnverkehr abgeschnitten. Züge, die vom Stachus in Richtung Ostbahnhof fahren, stoppen in der Zeit von Montagfrüh, 19. August, bis Freitag, 23. August, nicht am Marienplatz, sondern fahren weiter zur Haltestelle Isartor.