23. August 2018, 18:52 Uhr Bauarbeiten Pendelbetrieb auf den U-Bahnlinien U3 und U6

Der Umbau des U-Bahnhofs Sendlinger Tor wirkt sich am kommenden Wochenende wieder auf die U-Bahnlinien U 3 und U 6 aus. Beide Strecken werden von Samstag, 25. August, 21 Uhr, bis Montag, 27. August, 5 Uhr, in der Innenstadt unterbrochen. Auf dem Abschnitt zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz verkehrt lediglich ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt. Auch auf den Außenästen des U-Bahn-Netzes kommt es wie schon an einigen zurückliegenden Wochenenden zu Einschränkungen und Änderungen für die Fahrgäste. Grund dafür sind die Sanierungsarbeiten im Gleisbereich. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) rät, die U 3/U 6 während der Bauzeit am besten zu meiden. Informationen über alternative Verbindungen sind im Internet unter mvg.de zu finden.