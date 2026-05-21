Autofahrer müssen sich von diesem Freitag, 22. Mai, bis zum 24. Oktober auf dem Mittleren Ring auf eine neue Staufalle einstellen. Der Grund: Das Baureferat saniert die Straßenbrücke an der Landshuter Allee über die Dachauer Straße. Die ist deshalb in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Das Brückenbauwerk inklusive der Auffahrtsrampen ist in die Jahre gekommen.