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Mittlerer RingNeue Staufalle: Straßenbrücke an Landshuter Allee wird saniert

Die Auffahrtsrampe der Landshuter Allee über die Dachauer Straße.
Die Auffahrtsrampe der Landshuter Allee über die Dachauer Straße. Malin Wunderlich/dpa

Aus zwei Spuren werden auf jeder Seite nur noch eine. Die Brücke ist in die Jahre gekommen.

Autofahrer müssen sich von diesem Freitag, 22. Mai, bis zum 24. Oktober auf dem Mittleren Ring auf eine neue Staufalle einstellen. Der Grund: Das Baureferat saniert die Straßenbrücke an der Landshuter Allee über die Dachauer Straße. Die ist deshalb in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Das Brückenbauwerk inklusive der Auffahrtsrampen ist in die Jahre gekommen.

Das Baureferat muss unter anderem die durch den täglichen Verkehr auf dem Mittleren Ring hochbelasteten Fahrbahnübergänge aus Stahl erneuern und weitere Brückenbauteile sowie Rampenbauwerke sanieren. Die ersten Arbeiten ohne Spursperrungen haben bereits im Januar begonnen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Dezember. Auf den Zubringerstraßen weist die Stadt weiträumig auf die Einschränkung hin.

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